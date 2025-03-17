В Беларуси бесплатная медицина – это так или нет? Объясняет министр здравоохранения

Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберется врачебный консилиум.

Кирилл Казаков, СТВ:

История с тем, что белорусская медицина бесплатна. Это же не совсем так.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Почему? Если мы субъект берем, гражданина, ведь мы с вами должны говорить о конкретном человеке. Ведь мы четко понимаем, что не государство приходит за помощью: вылечи меня. Приходит конкретный гражданин, который говорит: мне нужна помощь. И мы прекрасно понимаем, те минимальные социальные стандарты, которые есть в нашей стране, обеспечивают доступность и качество. Мы это совершенствуем. Мы видим свои недоработки и понимаем, насчет чего нам нужно еще работать и стремиться.