В Беларуси бесплатная медицина – это так или нет? Объясняет министр здравоохранения
Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберется врачебный консилиум.
Кирилл Казаков, СТВ:
История с тем, что белорусская медицина бесплатна. Это же не совсем так.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Почему? Если мы субъект берем, гражданина, ведь мы с вами должны говорить о конкретном человеке. Ведь мы четко понимаем, что не государство приходит за помощью: вылечи меня. Приходит конкретный гражданин, который говорит: мне нужна помощь. И мы прекрасно понимаем, те минимальные социальные стандарты, которые есть в нашей стране, обеспечивают доступность и качество. Мы это совершенствуем. Мы видим свои недоработки и понимаем, насчет чего нам нужно еще работать и стремиться.
Александр Ходжаев:
И в этом отношении каждый год, я убежден, что каждый год, мы вносим новые формы и оказания медицинской помощи, и организации медицинской помощи. Мы оптимизируем финансирование. Мы оптимизируем трудовые ресурсы, койки. И это процесс, который на самом деле требует своего определенного времени. То есть мы подстраиваемся под обстоятельства, в которых находимся, и даем результат. Если результат нас не удовлетворяет, мы пытаемся найти те пробелы, которые требуют своего устранения. И про это мы можем говорить достаточно много.