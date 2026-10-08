Новости по тегу #Здоровье

Жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает.
«вирусы гриппа могут мутировать» – отметила Наталья Галькевич.
В отличие от обычных пуховых или синтипоновых изделий, которые быстро теряют форму и проминаются под весом головы, ортопедические подушки обладают способностью поддерживать правильный изгиб шеи.
Осень – это не только начало учебного года, но и сезон простуд. Вчера ребенок бегал по даче бодрый и здоровый, а через неделю в саду или школе кашель и температура. Родители часто задаются вопросом: можно ли проскочить этот период без больничных?
Все люди, контактировавшие с заболевшим, взяты под медицинское наблюдение. На данный момент ни у одного из них нет клинических признаков болезни, а лабораторные исследования дали отрицательный результат.
С наступлением отопительного сезона наша кожа испытывает дополнительный стресс в виде сухого воздуха.
Перепады атмосферного давления могут спровоцировать головные боли и мигрень
Железодефицит – это не просто цифра в анализах. При таком состоянии организм начинает работать на износ, экономя каждый ресурс.
В этом сезоне соцсети белорусов буквально захлестнула грибная лихорадка. Тысячи просмотров, багажники лесных трофеев и даже ванны из опят и лисичек. Но в погоне за объемами люди забывают: гриб – это природный пылесос, который впитывает радиацию и тяжелые металлы.
Световой день стремительно сокращается, и наш организм включает режим энергосбережения. Просыпаться все сложнее, а чувство усталости преследует с самого утра.
Рекомендуют в первую очередь вакцинацию.
Предварительная запись помогает спланировать визит, избежать лишних поездок и заранее подготовить документы.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00