Прямой эфир

Новости по тегу #Здоровье

В Москве спасли девочку, проглотившую 250 магнитов
08 октября 2026 14:56

В Москве спасли девочку, проглотившую 250 магнитов

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач
03 октября 2026 13:16

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач

Кому показаны ортопедические подушки и как выбрать лучший вариант для себя? Узнали в салоне «Ortos»
03 октября 2026 12:44

Кому показаны ортопедические подушки и как выбрать лучший вариант для себя? Узнали в салоне «Ortos»

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»
03 октября 2026 12:15

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»

Подозрение на чуму – Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Иркутской области
02 октября 2026 17:57

Подозрение на чуму – Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Иркутской области

Как и чем можно помочь коже в отопительный период? Советы от косметолога
01 октября 2026 10:12

Как и чем можно помочь коже в отопительный период? Советы от косметолога

Осень может стать поводом для обострения некоторых неврологических заболеваний
25 сентября 2026 11:34

Осень может стать поводом для обострения некоторых неврологических заболеваний

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»
25 сентября 2026 07:51

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»

Как правильно собирать и хранить грибы? Рассказываем о важных нюансах
24 сентября 2026 08:41

Как правильно собирать и хранить грибы? Рассказываем о важных нюансах

Как сохранить высокий уровень энергии осенью? Узнали у врача-валеолога
23 сентября 2026 07:43

Как сохранить высокий уровень энергии осенью? Узнали у врача-валеолога

Медики напоминают о мерах профилактики в сезон ОРВИ
23 сентября 2026 07:19

Медики напоминают о мерах профилактики в сезон ОРВИ

Как упростить прохождение медосмотра для водительских прав? Собрали полезные советы
22 сентября 2026 18:15

Как упростить прохождение медосмотра для водительских прав? Собрали полезные советы