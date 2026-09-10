Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Ходжаев

Лукашенко поручил до 1 января решить вопрос по требованиям к медикам в частных центрах
10 сентября 2026 13:41

Лукашенко поручил до 1 января решить вопрос по требованиям к медикам в частных центрах

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ
02 сентября 2026 07:04

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ

Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества
02 июля 2026 18:06

Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества

Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?
30 июня 2026 17:20

Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?

Ходжаев: состояние пострадавших в Брянской области пациентов после операции стабильно
19 июня 2026 16:54

Ходжаев: состояние пострадавших в Брянской области пациентов после операции стабильно

Пятеро детей и один взрослый: раненые в Брянске белорусы успешно переданы отечественным медикам
18 июня 2026 14:05

Пятеро детей и один взрослый: раненые в Брянске белорусы успешно переданы отечественным медикам

Шесть пострадавших в Брянской области эвакуируют в Беларусь – Ходжаев
18 июня 2026 07:44

Шесть пострадавших в Брянской области эвакуируют в Беларусь – Ходжаев

Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи
17 июня 2026 20:18

Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи

Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Брянской области
17 июня 2026 14:43

Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Брянской области

Минск и Пхеньян планируют усилить сотрудничество в здравоохранении
01 июня 2026 17:36

Минск и Пхеньян планируют усилить сотрудничество в здравоохранении

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество
14 мая 2026 17:03

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество

Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг
12 мая 2026 16:53

Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг