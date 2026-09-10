Новости по тегу #Александр Ходжаев

Предлагается скорректировать требования к квалификации медперсонала и увеличить обязательный стаж работы сотрудников в госучреждениях.
Белорусский государственный медуниверситет начал учебный год для более чем 1600 будущих врачей.
«Мы сегодня работаем по треку образования, по треку фармацевтики», – отметил Александр Ходжаев.
Судя по весьма внушительной сумме подписанных контрактов (около 50 миллионов долларов), интерес у двух государств взаимный и весьма прагматичный.
Одному из несовершеннолетних сегодня провели операцию. Оперативное вмешательство длилось почти 5 часов.
Пятерых детей в сопровождении родителей госпитализировали в РНПЦ детской хирургии. Врачи продолжают наблюдение.
По поручению Президента в эти минуты раненых доставляют в Беларусь для оказания дальнейшей медицинской помощи.
Александр Ходжаев: «На данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Беларуси».
В случае принятия решения о транспортировке пострадавших готов вертолет медицинской службы для выполнения этой задачи.
Делегация из КНДР посетила лечебные учреждения Беларуси.
Александр Лукашенко провел встречу с Министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.
В прошлом году объем экспорта превысил 50 млн долларов, что выше запланированного уровня.
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