Александр Лукашенко: «Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи»

В рамках гособоронзаказа в 2021 году закуплено около 80 бронетранспортеров, десятки средств управления войсками и связи. К слову, на вопросах связи и тылового обеспечения Президент остановился отдельно. И это тоже урок, извлеченный из того, что сейчас происходит в Украине.

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важно вовремя накормить солдата Вооруженных сил, вовремя подвезти боеприпасы, то же продовольствие. Развернуть медицинские пункты и прочее. То есть тыловое обеспечение современной, казалось бы, супер революционной и модернизированной армии сегодня, как и прежде, играет важнейшую роль.

Еще один урок Украины – связь, связь и еще раз связь. Без связи нет армии. Очень много вопросов было к связи. Но это наша тема. И не дай Бог, даже в условиях мирного времени на учениях или неожиданно где-то будут подняты наши части (у нас есть и системы подавления связи), не дай Бог, вы потеряете связь между своими подразделениями. Поэтому посмотрите на это. Без связи нет армии. Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи.