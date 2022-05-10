Лукашенко: мы создаём новую ракету очень эффективного образца

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обороноспособность страны всегда была на контроле Президента. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, вопрос приобретает особое значение.

За последние годы белорусская армия значительно укрепила свою мощь, и ее оснащение участники совещания обсудили детально. В арсенале военнослужащих современное вооружение и техника. Но Президент предупредил, что перебарщивать с высокими технологиями в этой сфере нельзя. На вооружении должна быть эффективная, но простая и надежная техника. С министром обороны главнокомандующий постоянно на связи. Нам никогда не было просто, а в последние годы активность у белорусских границ армий Североатлантического альянса и вовсе стала рутиной. Мы привыкли к угрозе с Запада. И все же добавилось южное направление. Российская спецоперация в Украине подталкивает задаться вопросами.