Лукашенко: мы создаём новую ракету очень эффективного образца

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обороноспособность страны всегда была на контроле Президента. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, вопрос приобретает особое значение.
За последние годы белорусская армия значительно укрепила свою мощь, и ее оснащение участники совещания обсудили детально. В арсенале военнослужащих современное вооружение и техника. Но Президент предупредил, что перебарщивать с высокими технологиями в этой сфере нельзя. На вооружении должна быть эффективная, но простая и надежная техника.
С министром обороны главнокомандующий постоянно на связи. Нам никогда не было просто, а в последние годы активность у белорусских границ армий Североатлантического альянса и вовсе стала рутиной. Мы привыкли к угрозе с Запада. И все же добавилось южное направление. Российская спецоперация в Украине подталкивает задаться вопросами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какая война будет в Беларуси, если не дай бог. И поэтому, какое оружие нам нужно будет для той армии, для нынешней армии, нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну.
Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного. Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были – люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективного образца, «Искандер» примерно. И полная была поддержка. При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед.
Лукашенко: «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох» – подробнее здесь.