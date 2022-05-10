«Нам бы тут не переборщить». Лукашенко о создании нового оружия

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет. Только, опять же, уроки современного конфликта в Украине. Нам бы тут не переборщить с этими умнейшими технологиями. Все эффективно, что просто и надежно.

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