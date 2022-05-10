Лукашенко об оснащении армии: военная операция России в Украине нас многому научила

Новости Беларуси. В Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, исходя из опыта проведения военной операции России в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 мая на совещании, сообщили в БЕЛТА.

Глава государства отметил, что недавно соответствующий вопрос уже обсуждался в Министерстве обороны в центре стратегического управления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила.

Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал, чтобы из опыта этого конфликта были извлечены уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск.

Александр Лукашенко:

Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!» Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: «А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?» – Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год.