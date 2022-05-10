Лукашенко: «Агрессия с западной или южной территории. Мы несколько сценариев видим»

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, выводы нужно делать не только из текущей обстановки, но из прошлых войн. Буквально накануне мы отмечали 77 годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне, и история учит потомков тех, кто заплатил колоссальную цену за ту победу, не быть беспечными, а быть готовыми. Для это и устраивают внезапные проверки, и в нынешнем контексте к ним относятся более чем серьезно. К слову, второй ее этап стартовал 10 мая.