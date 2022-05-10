Генштаб ВС Беларуси: всё свидетельствует о нарастающей угрозе для республики

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обороноспособность страны всегда была на контроле Президента. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, вопрос приобретает особое значение. События в регионе в очередной раз показывают, как важно обеспечить Вооруженные силы всем необходимым. За последние годы белорусская армия значительно укрепила свою мощь. В арсенале военнослужащих появились современное вооружение и техника. Отечественный производственный и научный потенциал позволяет создавать разноплановые образцы военной техники: от оптики до беспилотников и противотанковых управляемых ракет. Собственные разработки – это одна из основ военной доктрины страны.

В настоящее время в восточной и юго-восточной Европе проходят крупные учения НАТО, семь из которых развернулись на территории сопредельных с нами стран. Учитывая это, Вооруженные силы Беларуси разработали комплекс мер по противодействию возможным угрозам.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

Появились в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования. Увеличена авиационная группировка в странах Польши и Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь. Отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка воздушно-тактических воздушных десантов, применение сил специальных операций явно не свидетельствуют о миролюбивой направленности данных учений. Исходя из этого, в Вооруженных силах Республики Беларусь выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам.

В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное, северо-западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигается подразделение противовоздушной обороны ракетных войск и артиллерии, которое будет обеспечивать их боевое функционирование.

На южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. И силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Республики Беларусь на южном направлении.