«В полном объёме прошли все испытания». Какое оружие будет поступать в Вооруженные силы Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, госкомвоенпром отечественную ракету средней дальности для ЗРК «Бук» планирует испытать в мае, а к концу 2022 года доложить о результатах работы Президенту, пока же говорят о других разработках, которые будут работать в интересах нашей безопасности.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:
Мы на сегодня завершили по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО «Ураган», РСЗО «БелГрад», а также ЗРК «Оса». Три данных средства поражения в полном объеме прошли все испытания в Вооруженных силах Республики Беларусь и в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения постепенно будут поставляться в Вооруженные силы Республики Беларусь.
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