«В полном объёме прошли все испытания». Какое оружие будет поступать в Вооруженные силы Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, госкомвоенпром отечественную ракету средней дальности для ЗРК «Бук» планирует испытать в мае, а к концу 2022 года доложить о результатах работы Президенту, пока же говорят о других разработках, которые будут работать в интересах нашей безопасности.