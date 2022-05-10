Начиная от авиации, заканчивая видами патронов. Виктор Хренин о том, что 10 мая обсуждали с Президентом

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.