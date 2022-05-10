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Начиная от авиации, заканчивая видами патронов. Виктор Хренин о том, что 10 мая обсуждали с Президентом

10 мая 2022 17:13
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Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная от авиации, заканчивая видами патронов. Виктор Хренин о том, что 10 мая обсуждали с Президентом-1

На поддержание обороноспособности армии в стране денег не жалеют, и нынешний гособоронзаказ Президент поддержал с ремаркой о том, что каждый выделенный рубль должен быть использован максимально разумно. Министр обороны заявил, что оборонный бюджет останется прежним, увеличивать его не будут.

Начиная от авиации, заканчивая видами патронов. Виктор Хренин о том, что 10 мая обсуждали с Президентом-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Вооруженные силы должны быть прежде всего мобильны, способные нанести неприемлемый ущерб агрессору, если таковой, конечно, задумывает действовать на нашей территории. В этих параметрах сегодня и был разговор. Какие средства мы закупаем, начиная от авиации, заканчивая уже стрелковым оружием и даже теми видами патронов, которые уже наша военная промышленность может делать.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Алена Сырова # Фотофакт

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