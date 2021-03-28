Какие проблемы у кожевенного производства в Гатово? Итоги визита Александра Лукашенко на предприятие

Новости Беларуси. Впервые на Олимпийских играх наши конники выступят в троеборье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Один из важных элементов их формы – сапоги – естественно, из натуральной кожи. В национальной сборной есть этот предмет экипировки и белорусского производства, но многие спортсмены все же предпочитают пока импортные.

Качество нашей кожи не всегда нравится даже самым непривередливым производителям обуви. Почему? В том числе об этом говорили на неделе в Гатово – именно здесь расположено крупнейшее в Беларуси кожевенное производство. На встречу с коллективом приехал Президент. Детали разговора о стратегической отрасли белорусской экономики в репортаже Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему вы не покупаете здесь сырье?

Юрий Суманеев, генеральный директор совместного белорусско-российского общества с ограниченной ответственностью «Белвест»:

Вот результат, который нам сегодня продают, – очень низкий сорт. Вот это все дефекты. Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Все высокие сорта идут, дорабатываются. Мы на выставке вам покажем, что из шестого сорта (и седьмого тоже) получается прекрасный готовый товар. «Галантэя» 80 % кожи берет нашей. Александр Лукашенко:

Хорошо, вот он вам привез ваш товар. Ольга Политико:

Потому что ее надо дорабатывать, это еще не готовая кожа.

Ольга Политико в должности гендиректора завода чуть больше года. В прошлом депутат. Свое предприятие бойко защищает, но проблем от Президента не скрывает. Кстати, этот завод глава государства посещал в 2014 году. Тогда разбирали проблемы кожевенной отрасли страны по деталям, в том числе и вопросы апгрейда завода.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Пару лет назад на предприятии была проведена модернизация. Ожидаемых результатов, к сожалению, она не принесла. И Президенту называли самые разные причины: частая смена руководства, долги, не те объемы реализации товара, на который рассчитывали. Предлагали и вовсе приватизацию, на что было сразу отказано. Тем не менее деньги вложены – должна быть отдача. От Президента ко всем присутствующим закономерный вопрос – для чего его сюда пригласили? Раз проблемы за столько лет так и не решили. Чтобы предложить приватизацию? Это самый простой путь. Тем более если вникнуть в вопрос, то и условия для государства не то чтобы выгодные. В общем, идея полностью провальная.

Александр Лукашенко:

Порядок приватизации мною определен при твоей памяти 20 с лишним лет назад. Прежде чем приватизировать, продать предприятие, вы идете и разговариваете с трудовым коллективом. Трудовой коллектив должен вынести свое решение – да или нет. Дальше вы согласовываете с исполкомом районного Совета (читайте далее).

Такой разительный контраст. Это то, что скрывается за модной одеждой. Это Хазарибагх – один из крупнейших кожевенных центров мира. С предприятий этого местечка кожа уезжает на экспорт в десятки стран. В таких катастрофически ужасных условиях работают порядка 15 тысяч человек.

К тяжелой работе привлекают детей. Методы обработки сырых шкур опасны для здоровья, оборудование уже давно устарело. Можно сказать уверенно: это далеко не все серьезные проблемы южноазиатского кожевенного производства. Смотришь и в какую-то минуту думаешь: наши проблемы – не проблемы. Но, так или иначе, списывать все со счетов никто не будет. Своя кожа должна быть ближе.

Что это значит? Президент предлагает вариант корпорации. То есть объединить в одном коллективе мясокомбинаты (поставщиков кожевенного сырья), переработчиков и потребителей. Тогда кожзаводы должны будут выпускать сырье приличного качества, а фабрики должны будут использовать только белорусское.