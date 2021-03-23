Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. Вот как она выглядит

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения. Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»

Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса отрасли в целом. Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»

В завершении визита работники подарили главе государства оригинальный сувенир – кожаную карту Беларуси.

Александр Лукашенко пообещал разместить подарок во Дворце Независимости и отметил, что качеством кожи доволен.