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Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. Вот как она выглядит

23 марта 2021 11:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.   

Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?» 

Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. Вот как она выглядит-1

Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса отрасли в целом.  

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»

Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. Вот как она выглядит-4

В завершении визита работники подарили главе государства оригинальный сувенир – кожаную карту Беларуси.  

Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. Вот как она выглядит-7

Александр Лукашенко пообещал разместить подарок во Дворце Независимости и отметил, что качеством кожи доволен.  

Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. Вот как она выглядит-10

Этот завод в Гатово после дорогостоящей модернизации – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Но результаты его работы очень далеки от обещанных показателей.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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