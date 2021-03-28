«Это тебя спасёт от бед. Я в кармане всё время носил». Александр Лукашенко подарил иконку гендиректору кожевенного завода

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.
Этот завод в Гатово после дорогостоящей модернизации – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Но результаты его работы очень далеки от обещанных показателей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот, смотри. Положи где-нибудь в карман и носи.
Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:
Спасибо большое.
Александр Лукашенко:
Это тебя спасет от бед. Больше у меня ничего нет.
Ольга Политико:
Ваша поддержка – самое дорогое.
Александр Лукашенко:
«Золотое дно» и ничего нет. Я вот в кармане все время носил. Поэтому ты тоже носи. Как придешь к министру, ты в карман сразу, чтобы меньше было претензий. И смотри, чтобы порядок железный. По характеру ты не подарок, как я. Но держи предприятие в руках.
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