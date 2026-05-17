Новости по тегу #Ольга Политико

Интервью недели с гендиректром завода Ольгой Политико.
Гостья нового выпуска проекта Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса» – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.
«Летом стажировались неделю в Турции. В прошлом году ездили молодые специалисты в Китай на стажировку. В Испании были на стажировке».
«Покупали итальянцы у нас красты – это уже покрашенная, посушенная кожа, но она без финишной отделки. А финишные отделки делают итальянцы, они тут мастера».
«Пока мы едим мясо, шкуры образовываться будут. Тогда будет просто выбор – или их утилизировать, закапывать или из них что-то сделать».
«У нас работает более 50 иностранных граждан. Это в основном Туркменистан, также у нас из Азербайджана есть, из Украины, сектора Газа, из Узбекистана», – рассказала генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.
«Все это стоит очень серьезных усилий, не просто так и не с неба валится».
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