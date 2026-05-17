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Новости по тегу #Ольга Политико

Работа – тяжелая, зарплата – не самая высокая. Как идут дела на кожевенном предприятии в Гатово?
17 мая 2026 17:12

Работа – тяжелая, зарплата – не самая высокая. Как идут дела на кожевенном предприятии в Гатово?

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико
24 августа 2025 08:09

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико

Стажировка за границей, жильё и выплаты – какие условия создают для молодых специалистов на МКПО
24 августа 2025 07:55

Стажировка за границей, жильё и выплаты – какие условия создают для молодых специалистов на МКПО

Ольга Политико: «Луи Виттон» делали на нашей коже!
24 августа 2025 07:41

Ольга Политико: «Луи Виттон» делали на нашей коже!

Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико
24 августа 2025 07:36

Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико

Главное – влюбиться в профессию! Ольга Политико о сотрудниках-иностранцах на кожевенном заводе
24 августа 2025 07:22

Главное – влюбиться в профессию! Ольга Политико о сотрудниках-иностранцах на кожевенном заводе

«Мы под единоначалием уже 30 лет!» Осенко и Политико о том, почему белорусам повезло
24 августа 2025 07:17

«Мы под единоначалием уже 30 лет!» Осенко и Политико о том, почему белорусам повезло

Как меняются правила работы для иностранцев и откуда приезжают в Беларусь? Обсудили эксперты
26 мая 2025 18:57

Как меняются правила работы для иностранцев и откуда приезжают в Беларусь? Обсудили эксперты

Бежали от бомбёжек в Беларусь! Как власти помогают мирным палестинцам с жильём?
19 февраля 2024 18:07

Бежали от бомбёжек в Беларусь! Как власти помогают мирным палестинцам с жильём?

«Это очень сближает». Вот как совместить карьеру и семью
08 апреля 2022 09:26

«Это очень сближает». Вот как совместить карьеру и семью

«Каждый считает себя звездой». Как руководителю наладить отношения с коллективом и соблюсти субординацию?
08 апреля 2022 09:02

«Каждый считает себя звездой». Как руководителю наладить отношения с коллективом и соблюсти субординацию?

Сможет ли мир отказаться от натуральной кожи? Мнение директора кожевенного предприятия
22 апреля 2021 07:43

Сможет ли мир отказаться от натуральной кожи? Мнение директора кожевенного предприятия