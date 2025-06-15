Количество жертв от беспрерывного обмена обстрелами Ирана и Израиля стремительно растёт

Градус напряженности нарастает на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и Ираном уже представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Министерство здравоохранения Израиля сообщает: только за последнюю ночь госпитализировано более 380 пострадавших, за два дня боевых действий погибли 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне Тегеран нанес ответные ракетные удары по Израилю, среди целей – нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, а также города Тамра и Бат-Ям. Эти действия последовали после массированной атаки Израиля на объекты, предположительно связанные с ядерной программой Ирана. При этом удары затронули и жилые кварталы. По разным данным, с начала обмена ударами в пятницу в Иране погибли около 100 человек, более 300 получили ранения. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы на северо-западе страны. Сообщается, что Иран получил официальное предупреждение от Израиля эвакуировать людей с «военных заводов» и прилегающих территорий. В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, воздушное пространство остается закрытым.

На фоне эскалации конфликта Израиль запросил поддержку у администрации Трампа, получив формальный отказ. В то же время Иран обратился к Оману и Катару, чтобы те выступили посредниками в переговорах с США о возвращении к диалогу по ядерной сделке, которая была сорвана накануне. Сообщается, что Тегеран может отказаться от ядерного оружия при условии прекращения израильских атак. Напомним, масштабные боевые действия начались после того, как Израиль первым нанес удары по иранским объектам.