Александр Лукашенко посетил Минское производственное кожевенное объединение в Гатово. Главное

Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из производителей кожевенной продукции. На площадке несколько лет назад провели масштабную модернизацию, но результаты работы после дорогостоящего процесса очень далеки от обещанных показателей. Главе государства предложили несколько вариантов развития предприятия, среди которых – приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная вертикаль, ни Президент. Как же решить проблемы завода и что ждет отрасль в целом? Репортаж Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Кожевенный завод в Гатово можно назвать последней масштабной советской стройкой. Он спроектирован и построен итальянской компанией в 1988 году и на тот момент был самым современным предприятием в СССР в своей сфере. По привычке строили на совесть и с размахом.

Президент сразу обратил внимание на бесхозяйственность. Оказывается, чиновники не могут прийти к общему решению. Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?» – Вы, Александр Николаевич, не видите этого?

– Вижу.

– Ну и в чем проблема? Почему не принимаете решения?

– Решение здесь, Александр Григорьевич, должно быть одно. Первое – необходимо восстановить мощности данного предприятия, ибо цель модернизации…

– Я не спрашиваю, что здесь нужно сделать. Мне задачи ставить не надо. Я их поставил. Когда я здесь был в последний раз?

– В 2014 году.

– В 2014 году. Прошло шесть лет. Зачем вы мне ставите задачи?

– Я не вам, Александр Григорьевич.

– Вы уполномоченный, помощник, вы это видели. Первый вопрос – территория пустующая. Под Минском.

Юлия Бешанова:

В лучшие годы здесь выпускали высококлассную кожу, которая ценилась у ведущих обувных производителей. За десятилетия оборудование поизносилось, рынки сжались. Несколько лет назад, чтобы идти в ногу со временем, на заводе провели модернизацию. За три года в кожевенную отрасль «влили» 13 миллионов евро. Но результата как не было, так и нет.

В белорусской обуви не более 25 % отечественного сырья. В 2020 году, например, из всей кожи, которую закупил «Белвест», своей всего 12 %. При этом в страну ежегодно импортируется кожи на сумму свыше 30 миллионов долларов.

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?» Сегодня мощности в Гатово позволяют переработать все имеющиеся в стране сырье, обеспечить обувщиков, галантерейщиков и мебельщиков. Но развитию завода, утверждает директор, мешают «висящие на шее» более 8 миллионов задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье.

Чиновники предложили Президенту быстрый выход из ситуации – создать кожевенно-обувной холдинг под эгидой одного из производителей. Якобы это позволит решить все проблемы завода одним росчерком пера.

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово Времени на раскачку и бюрократию нет, решения нужно принимать четкие и в сжатые сроки. Если резюмировать, то все проблемы комбината и в целом отрасли сводятся к трем основным проблемам. Первая – финансы.

Долги за сырье, кредиты, необходимость вложиться в очистные сооружения. Президент подчеркнул: отрасль стратегическая и на произвол судьбы ее государство не бросит. Но помощь – только под персональные гарантии от руководства.

– Сколько вам надо денег для мясокомбинатов?

– Ну, сейчас загруженность – 8,5 миллиона. 9 миллионов рублей мне надо.

– А в долларах сколько?

– 3,5.

– 3,5. Значит, завтра ей отдайте 3,5 миллиона долларов или 9 миллионов рублей. Вы эти деньги получите и с ним рассчитаетесь. Второе. По поводу очистных сооружений. Вы считаете, что на первом этапе 1,5 миллиона долларов – это нормально?

– Это мы уберем запах, не будет вонять.

– И это не противоречит дальнейшей модернизации?

– Нет.

– Значит, передайте Минприроды и прочим (вы лучше знаете, в правительстве работали), кто ей должен помочь этих несчастных 2 миллиона долларов, это с запасом, выделить на первый этап очистных сооружений.

Следующая проблема – высокий процент импорта в отрасли. Мы можем «закрыть» внутренний спрос по объемам, но хромает качество. Для хорошей обуви такая кожа не подходит.

Президент видит решение в создании кожевенной ассоциации: объединить в одном коллективе мясокомбинаты, то есть поставщиков кожевенного сырья, переработчиков и потребителей. Александр Лукашенко на заводе в Гатово: приеду к вам через два-три года, вы скажете: «Смотри, всё в порядок привели» Решения приняты, помощь выделена. У Президента к предприятию лишь одно жесткое требование – серьезно относиться к поставленным задачам и работать на совесть. Завод взял на себя жесткие обязательства.