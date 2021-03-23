Президент – работникам кожевенного завода в Гатово: ваших детей нигде не ждут. Сделайте хорошее предприятие, чтобы они здесь могли работать

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения. Этот завод в Гатово после дорогостоящей модернизации – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Но результаты его работы очень далеки от обещанных показателей. Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»

Позже, уже после общения с руководством предприятия и профильных учреждений, Александр Лукашенко поговорил с теми, кто трудится на кожевенном. Ожидаемо, что работников завода интересовало прежде всего собственное будущее, а значит и перспективы развития предприятия.

Президенту на экспресс-совещании предложили несколько вариантов, среди которых приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная вертикаль, ни глава государства.

Вместо этого было решено помочь заводу в Гатово: выделить средства, чтобы предприятие рассчиталось с долгами перед мясокомбинатами, и еще на строительство очистных сооружений. Без решения этого вопроса предприятие просто не сможет нормально работать. Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»

Параллельно с этим будет создана корпорация, которая объединит производителей кожизделий и потребителей внутри страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, кто потребляет вашу продукцию – и вы, и мясокомбинаты, которые поставляют, – должны объединиться в одну ассоциацию. Потому что вы не можете жить без мясокомбинатов – там ваше сырье. А обувщики и другие не могут жить без вашего сырья. Так? Так. Замкнутый круг. 78, плюс вы, плюс Бобруйск, плюс Гродно, там еще какое-то небольшое частное предприятие, плюс мясокомбинаты – по стране их там семь или десять, двадцать мясокомбинатов. Объединяйтесь и осуществляйте единую политику, но приватизировать предприятие мы не будем. Нет такой необходимости. Это слишком простое решение, притом попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы. А льготы – это значит налоги платить не будут – равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Ну какой же смысл? Поэтому старайтесь работать и удерживать это предприятие в своих руках. Ваших детей нигде не ждут. Поэтому сделайте хорошее предприятие, чтобы здесь могли работать ваши дети.