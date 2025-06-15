В Беларуси насчитывается более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов

Развитию качественной и доступной медицины в стране уделяется особое внимание. И этот вопрос находится на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важной частью системы здравоохранения Беларуси является широкая сеть фельдшерско-акушерских пунктов – их насчитывается более двух тысяч. Эти учреждения, расположенные как в городах, так и в отдаленных районах, играют ключевую роль в предоставлении первичной медицинской помощи. ФАПы обеспечивают доступ к базовым услугам – консультациям, диагностике, лечению и профилактике заболеваний. Благодаря этому жители отдаленных населенных пунктов могут своевременно получать необходимую медицинскую помощь. Особенно это важно для пожилых людей, инвалидов и тех, кто испытывает трудности с передвижением.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Количество должно всегда идти параллельно с качеством. Помимо стационарных лечебных учреждений, у нас закупаются и передвижные фельдшерско-акушерские мобильные комплексы, у нас модернизируется служба скорой медицинской помощи, она постоянно пополняется новыми, хорошо укомплектованными машинами. Еще и большой вопрос четкого определения функционала тех медицинских работников, которые находятся на каждом из этих уровней.

Благодаря продуманной государственной политике и внедрению современных технологий, белорусская медицина уверенно развивается и по ряду направлений опережает зарубежные системы. Медики успешно выполняют высокотехнологичные операции на сердце, сосудах и головном мозге, внедряют передовые методы трансплантации органов и тканей. В практику активно входят роботизированные хирургические комплексы, обеспечивающие высокую точность.