«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово

Новости Беларуси. Объединить производителей кожаных изделий в корпорацию. Такое поручение 23 марта дал Президент во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Объединить производителей кожаных изделий в корпорацию. Такое поручение 23 марта дал Президент во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот шаг главы государства вполне объясним: одна из проблем данной отрасли – высокий импорт сырья. К примеру, у отечественных производителей обуви белорусская кожа – не самый популярный товар. И в стране всего порядка 80 предприятий, которые используют это сырье в своем производстве.
Завод в Гатово – один из производителей кожевенной продукции. На площадке несколько лет назад провели масштабную модернизацию. Но результаты работы после дорогостоящего процесса очень далеки от обещанных показателей.
Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса в отрасли в целом.
Все приводимые доводы – не аргументы: якобы развитию завода мешают долги, некомпетентность руководителей, кадровый вопрос, местами устаревшее технологическое оборудование.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что я имею на сегодняшний день? Шесть лет назад точно был здесь такой разговор, как сегодня. Тогда мною было принято решение о модернизации этого производства. И все поклялись, что если мы это сделаем, мы будем здесь перерабатывать все шкуры в хорошее кожсырье и обеспечим внутренний рынок. Не будем ввозить продукцию, а обеспечим все свои предприятия, все – и одежда, и обувь, и галантерея эта, ремешки – мы обеспечим. Мы можем это сделать и мы должны были это сделать.
Вам были выделены деньги. Вы провели эту модернизацию, но все осталось на том же уровне. И вы потом пришли ко мне. Кто-то там подсуетился, извините, за грубость, и предложил: слушайте, я сейчас заберу это предприятие. Я его заберу один. Вот в данном случае «Белвест». И обеспечу то, что вы мне обещали шесть лет тому назад. Так получается? Так. Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?
Позже, уже после общения с руководством предприятия и профильных учреждений, Александр Лукашенко поговорил с теми, кто трудится на кожевенном. Ожидаемо, что работников завода интересовало прежде всего собственное будущее, а значит и перспективы развития предприятия.
Президенту на экспресс-совещании предложили несколько вариантов, среди которых приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная вертикаль, ни глава государства.
Вместо этого было решено помочь заводу в Гатово: выделить средства, чтобы предприятие рассчиталось с долгами перед мясокомбинатами, и еще на строительство очистных сооружений. Без решения этого вопроса предприятие просто не сможет нормально работать.
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