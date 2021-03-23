«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что я имею на сегодняшний день? Шесть лет назад точно был здесь такой разговор, как сегодня. Тогда мною было принято решение о модернизации этого производства. И все поклялись, что если мы это сделаем, мы будем здесь перерабатывать все шкуры в хорошее кожсырье и обеспечим внутренний рынок. Не будем ввозить продукцию, а обеспечим все свои предприятия, все – и одежда, и обувь, и галантерея эта, ремешки – мы обеспечим. Мы можем это сделать и мы должны были это сделать.

Вам были выделены деньги. Вы провели эту модернизацию, но все осталось на том же уровне. И вы потом пришли ко мне. Кто-то там подсуетился, извините, за грубость, и предложил: слушайте, я сейчас заберу это предприятие. Я его заберу один. Вот в данном случае «Белвест». И обеспечу то, что вы мне обещали шесть лет тому назад. Так получается? Так. Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?