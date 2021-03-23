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«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово

23 марта 2021 14:25
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Новости Беларуси. Объединить производителей кожаных изделий в корпорацию. Такое поручение 23 марта дал Президент во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-1

Этот шаг главы государства вполне объясним: одна из проблем данной отрасли – высокий импорт сырья. К примеру, у отечественных производителей обуви белорусская кожа – не самый популярный товар. И в стране всего порядка 80 предприятий, которые используют это сырье в своем производстве.  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-4

Завод в Гатово – один из производителей кожевенной продукции. На площадке несколько лет назад провели масштабную модернизацию. Но результаты работы после дорогостоящего процесса очень далеки от обещанных показателей.  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-7

Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса в отрасли в целом.  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-10

Все приводимые доводы – не аргументы: якобы развитию завода мешают долги, некомпетентность руководителей, кадровый вопрос, местами устаревшее технологическое оборудование.  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что я имею на сегодняшний день? Шесть лет назад точно был здесь такой разговор, как сегодня. Тогда мною было принято решение о модернизации этого производства. И все поклялись, что если мы это сделаем, мы будем здесь перерабатывать все шкуры в хорошее кожсырье и обеспечим внутренний рынок. Не будем ввозить продукцию, а обеспечим все свои предприятия, все – и одежда, и обувь, и галантерея эта, ремешки – мы обеспечим. Мы можем это сделать и мы должны были это сделать.    

Вам были выделены деньги. Вы провели эту модернизацию, но все осталось на том же уровне. И вы потом пришли ко мне. Кто-то там подсуетился, извините, за грубость, и предложил: слушайте, я сейчас заберу это предприятие. Я его заберу один. Вот в данном случае «Белвест». И обеспечу то, что вы мне обещали шесть лет тому назад. Так получается? Так. Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-16

Позже, уже после общения с руководством предприятия и профильных учреждений, Александр Лукашенко поговорил с теми, кто трудится на кожевенном. Ожидаемо, что работников завода интересовало прежде всего собственное будущее, а значит и перспективы развития предприятия.  

Президенту на экспресс-совещании предложили несколько вариантов, среди которых приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная вертикаль, ни глава государства.  

«Почему я вам должен верить, когда вы провалили мои решения?» Президент раскритиковал ситуацию на кожевенном заводе в Гатово-19

Вместо этого было решено помочь заводу в Гатово: выделить средства, чтобы предприятие рассчиталось с долгами перед мясокомбинатами, и еще на строительство очистных сооружений. Без решения этого вопроса предприятие просто не сможет нормально работать.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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