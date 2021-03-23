Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.

Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса отрасли в целом.

Этот завод в Гатово после дорогостоящей модернизации – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Но результаты его работы очень далеки от обещанных показателей.

Для главы государства провели экскурсию, во время которой он отклонялся от запланированного маршрута и обращался к мнению не только производителей, но и потенциальных потребителей в поиске ответа на вопрос: почему произведенная здесь, в Гатово, кожа не востребована в полной мере даже на внутреннем рынке?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Я думаю, что если бы не модернизировали, мы даже бы и этих результатов не достигли, поэтому сегодня имеем мощности. Александр Григорьевич, у нас сегодня в стране преимущество самое главное, я считаю, – это то, что у нас развивается животноводство и у нас своя сырьевая база. Это раз.

Александр Лукашенко:

Вы мне это не рассказываете, я это не хуже вас знаю. Я задаю вам вопрос: почему вы губите стратегическое направление нашей экономики? Здесь руководитель «Белвеста» есть?

Татьяна Лугина:

Да, есть.

Александр Лукашенко:

Почему вы не покупаете здесь сырье?

Юрий Суманеев, генеральный директор совместного белорусско-российского общества с ограниченной ответственностью «Белвест»:

Вот результат, который нам сегодня продают, – очень низкий сорт. Вот это все дефекты.