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Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»

23 марта 2021 10:41
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Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.   

Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?» 

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»-1

Этот завод в Гатово после дорогостоящей модернизации – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Но результаты его работы очень далеки от обещанных показателей.

Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса отрасли в целом.  

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»-4

Для главы государства провели экскурсию, во время которой он отклонялся от запланированного маршрута и обращался к мнению не только производителей, но и потенциальных потребителей в поиске ответа на вопрос: почему произведенная здесь, в Гатово, кожа не востребована в полной мере даже на внутреннем рынке?

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зачем мы модернизировали производство?

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»-10

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Я думаю, что если бы не модернизировали, мы даже бы и этих результатов не достигли, поэтому сегодня имеем мощности. Александр Григорьевич, у нас сегодня в стране преимущество самое главное, я считаю, – это то, что у нас развивается животноводство и у нас своя сырьевая база. Это раз.  

Александр Лукашенко:  
Вы мне это не рассказываете, я это не хуже вас знаю. Я задаю вам вопрос: почему вы губите стратегическое направление нашей экономики? Здесь руководитель «Белвеста» есть?   

Татьяна Лугина:  
Да, есть.  

Александр Лукашенко: 
Почему вы не покупаете здесь сырье?

Юрий Суманеев, генеральный директор совместного белорусско-российского общества с ограниченной ответственностью «Белвест»:  
Вот результат, который нам сегодня продают, – очень низкий сорт. Вот это все дефекты.  

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»-13

Все высокие сорта идут, дорабатываются. Мы на выставке вам покажем, что из шестого сорта (и седьмого тоже) получается прекрасный готовый товар. «Галантэя» 80 % кожи берет нашей.

Александр Лукашенко:  
Хорошо, вот он вам привез ваш товар.  

Потому что ее надо дорабатывать, это еще не готовая кожа, это кожа без финишной отделки.

Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»-16

Позже, уже после общения с руководством предприятия и профильных учреждений, Александр Лукашенко поговорил с теми, кто трудится на кожевенном. Ожидаемо, что работников завода интересовало прежде всего собственное будущее, а значит и перспективы развития предприятия.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Ольга Политико # Татьяна Лугина # Фотофакт

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