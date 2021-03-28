«Пытаемся найти компромисс». Гендиректор «Белвеста» рассказал о проблемах, которые могут быть при работе с кожей

Новости Беларуси. Витебский производитель «Белвест» – это известное обувное предприятие не только в Беларуси. Конкретно это участок подготовки кожи. Здесь проводят обработку так называемого полуфабриката, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы придать ему товарный вид, кожа должна пройти несколько технологических операций. Кстати, сырье для производства закупают не только на отечественном рынке, но и за границей, в основном в России. А вы знаете, как делают обувь? Для изготовления одной пары нужно почти 250 операций

Почти 2 миллиона пар обуви – столько «Белвест» выпускает за год. Производство – процесс сложный и довольно кропотливый. К примеру, для изготовления одной пары проделывается порядка 250 различных операций. В деле даже роботы. Насколько кожа тонкий во всех смыслах материал, показывает гендиректор предприятия Юрий Суманеев.

Сегодня изготовителей обуви из натуральной кожи не так уж много. Те, кому приходится с ней работать, сталкиваются с двумя проблемами: либо кожу подвергают различным отделочным работам, при этом теряются ее экологические качества, либо приходится выкраивать и обходить дефекты. А это значит, что часть сырья будет просто непригодна для изготовления качественной обуви.

Юрий Суманеев, генеральный директор предприятия «Белвест»:

Каждый ищет в первую очередь, конечно, свою экономику. Мы когда покупаем полную кожу, но при этом имеем 2-3 % полезной площади использования, для нас, конечно, это недопустимо. И кожзавод, который потратил средства на то, чтобы выпустить эту кожу, и после этого продает ее в том объеме, в той площади, в которой он получил, но мы смотрим на нее совсем другими глазами. В этом есть сегодня проблематика. Мы пытаемся найти компромисс, который устроил бы не только нас.