Россия передала Украине тела ещё 1200 военных ВСУ

Россия передала Украине тела еще 1200 погибших военнослужащих. Это уже 4-й этап гуманитарной инициативы, реализуемой в рамках договоренностей достигнутых в Стамбуле 2 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров российская сторона заявила, что передаст 6 тысяч погибших украинских военных. Но с 6 июня машины с телами находились на границе, Украина отказывалась их принимать. Это привело к задержке обмена.