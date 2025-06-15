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Россия передала Украине тела ещё 1200 военных ВСУ

15 июня 2025 10:33
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Россия передала Украине тела еще 1200 погибших военнослужащих. Это уже 4-й этап гуманитарной инициативы, реализуемой в рамках договоренностей достигнутых в Стамбуле 2 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Россия передала Украине тела ещё 1200 военных ВСУ-2

В ходе переговоров российская сторона заявила, что передаст 6 тысяч погибших украинских военных. Но с 6 июня машины с телами находились на границе, Украина отказывалась их принимать. Это привело к задержке обмена. 

# Украина # Россия

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