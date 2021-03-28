А вы знаете, как делают обувь? Для изготовления одной пары нужно почти 250 операций

Новости Беларуси. Витебский производитель «Белвест» (известное обувное предприятие не только в Беларуси). Конкретно это – участок подготовки кожи. Здесь проводят обработку так называемого полуфабриката, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы придать ему товарный вид, кожа должна пройти несколько технологических операций. Кстати, сырье для производства закупают не только на отечественном рынке, но и за границей, в основном в России.

В работе применяют уникальные методики. Здесь кожа получается гладкой, матовой, с блеском.

А еще судьбоносный артикул – и для продавца, и для покупателя – обувь какого качества из нее пошьют?