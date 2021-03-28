А вы знаете, как делают обувь? Для изготовления одной пары нужно почти 250 операций

Новости Беларуси. Витебский производитель «Белвест» (известное обувное предприятие не только в Беларуси). Конкретно это – участок подготовки кожи. Здесь проводят обработку так называемого полуфабриката, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебский производитель «Белвест» (известное обувное предприятие не только в Беларуси). Конкретно это – участок подготовки кожи. Здесь проводят обработку так называемого полуфабриката, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы придать ему товарный вид, кожа должна пройти несколько технологических операций. Кстати, сырье для производства закупают не только на отечественном рынке, но и за границей, в основном в России.
В работе применяют уникальные методики. Здесь кожа получается гладкой, матовой, с блеском.
А еще судьбоносный артикул – и для продавца, и для покупателя – обувь какого качества из нее пошьют?
Жанна Всеволодова, начальник участка подготовки кожи предприятия «Белвест»:
Самая хорошая, самая лучшая, дорогая кожа, у которой внешний вид очень красивый, для элитной обуви. С ней и трудиться надо не очень много, там 4-5 операций. А та, которая имеет очень много сырьевых пороков, над ней надо потрудиться. Порядка 20 операций нужно сделать, включая шлифование, тиснение, нанесение до девяти слоев каких-то составов для того, чтобы привести ее в надлежащий вид, чтобы из нее можно было пошить обувь.
Почти 2 миллиона пар обуви – столько «Белвест» выпускает за год. Производство – процесс сложный и довольно кропотливый. К примеру, для изготовления одной пары проделывается порядка 250 различных операций. В деле даже роботы.
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