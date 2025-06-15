48 лет на одном предприятии! Директор агрокомбината «Снов» о продбезопасности и главном упущении в жизни

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы тот человек, который работает и живет по пословице «где родился, там и пригодился». Вы трудитесь на своем предприятии уже 48 лет и не изменяли ему никогда. Уже более 20 лет вы им руководите. Неужели никогда вас не захлестывали эмоции и вам не хотелось масштабировать свой управленческий опыт на район, на область, на всю страну? 48 лет на одном предприятии – никогда не хотелось сменить работу?

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Мы не стояли на месте, мы все время совершенствовались, расширялись. Было хозяйство у нас – 4,5 тысячи гектаров земли. Сегодня 9 тысяч. Подсоединили под себя одно хозяйство. В Клецке взяли еще одно хозяйство. И расширяться, и совершенствоваться надо одновременно, сразу. Александр Осенко:

То есть вы в своем агрокомбинате сами себе придумывали новые направления, новую работу?

Николай Радоман:

По всей вероятности, да. Не меняя никаких особых там направлений – мясо-молочное у нас, выращивание сахарной свеклы, технические культуры, рапс и картофель. А так все подчинено кормопроизводству, а дальше, после кормопроизводства, это мясо, молоко на наших фермах, своя полная углубленная переработка. Это очень важно. Плюс фирменная торговля и стол потребителя. Поверьте, если сочетаешь все эти отрасли, выращивание крупно рогатого скота – говядины 6 500 тонн производим. Производим мясо свинины – около 8 тысяч тонн, мясо птицы – 12 тысяч тонн. Надо все это переработать, упаковать, донести покупателю и продать. Поэтому совершенствованию тут нет пределов. Надо постоянно совершенствоваться. Сегодня покупатель не тот – сегодня капризный покупатель. Надо ему уже дать все лучшее, тогда ты продашь свою продукцию успешно. Александр Осенко:

Откуда у вас такая любовь к малой родине? Почему вы выбрали сельское хозяйство? Ведь вы же хотели поступить в ВИЗРУ. Вы туда не поступили. Вы хотели быть военным. Почему выбрал сферу сельского хозяйства?

Николай Радоман:

Да, не поступил. Если не кривить душою, уж не так сильно я хотел стать военным. Вы как умудренный опытом человек поймете меня тоже. Мне было 13 лет, брату 10 – умер отец. В деревне было когда-то очень сложно работать. Я думал, как мне выжить, как мне учиться. А все-таки поступив в военное училище, думаю, форма будет, одевать будут и кормить три раза будут. Маме легче будет. Поступал, не хватило полбалла и поступил в БИМСХ, сейчас БАТУ, агротехнический университет. После окончания приехал в наше хозяйство. И уже тогда я осмысленно начал работать. Мать работала дояркой, и, откровенно сказать, я видел этот тяжелейший труд. Я в то время уже начал осмысливать, что надо что-то вносить такое, чтобы людям сделать легче жизнь в сельской местности. Приходилось подрабатывать музыкантом даже на похоронах

Николай Радоман:

Я со школы неплохо играл в духовом оркестре на трубе. Потом потихоньку освоил и саксофон. Играл свадьбы. Отыграл свадьбу – десятка в карман сразу. Это существенное подспорье. Да и маме было легче. Конечно, играл все. И похороны играл тоже. Раньше была мода такая, что если человек более зажиточный, значит, надо обязательно с оркестром. Между учебой получалось играть – какая-то прибыль была. Александр Осенко:

А сейчас играете? Николай Радоман:

Сам себе на нервах. Я не видел, как росли дети – это мой недостаток

Александр Осенко:

Сельский труд очень тяжелый и занимает очень много времени. Вы сказали, что ваши работники работают иногда по 16 часов в сутки. Во сколько начинается ваш рабочий день и во сколько он заканчивается? И самое главное – как на это реагирует жена? Сейчас, может, попроще, а когда дети были маленькие... Николай Радоман:

Если откровенно, это мой недостаток – я не видел, как они растут. Я все время был на работе. Поэтому в сельской местности, когда приезжают молодые руководители к нам на учебу, на практику, они в БАТУ совершенствуются там. Я всегда говорю: хлопцы, если вы идете в сельское хозяйство руководителями, там работать по времени невозможно. Александр Осенко:

Так во сколько вы приходите на свое рабочее место?

Николай Радоман:

В пять подъем. Полчаса на беговой дорожке иду. Потом 15 минут в подвале велосипед. И в 6:10 я выезжаю из дома. Каждый день. Это уже вошло в привычку. А чего дома лежать, если уже привык вставать в 5? Александр Осенко:

И до которого часа? Николай Радоман:

Пока есть работа. Ну, что дома делать? Проснусь я все равно в 5 часов. Чай, либо кофе, лучше всего я пью именно кефир утром. Кружечку кефира, кусочек хлеба черного – и пошел на работу. Александр Осенко:

Куда будет далее двигаться агрокомбинат «Снов»? Какие направления вы видите? О планах по развитию «Агрокомбината Снов»

Николай Радоман:

Увеличивать продуктивность. Ведь, как говорят, не думай, что ты уже всего достиг. Я склонен к тому, что валовой надой – хорошо, на корову надой – хорошо, но самое главное на сегодня, чтобы экономика была, чтобы была рентабельность произведенной и реализованной продукции. К сожалению, я по опыту знаю, что еще в Беларуси руководители считают слабоватой экономику. Вал знаменитый идет – и все. А что толку с твоего вала, если у тебя копейки нет за душой? Что толку, что у тебя вал большой? Закупочные цены нормальные и на мясо, и на молоко. Поэтому за эти деньги, если производить высококачественную продукцию и получать деньги, не будет иждивенцев, сократить аппарат, минимизировать его до нужного количества, я думаю, что все будут с зарплатой и все будут иметь деньги для развития. Рецепт жизни от настоящего белоруса