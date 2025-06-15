Тегеран нанёс ракетные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном ночью 15 июня перешла на новый, более жестокий уровень. Тегеран нанес ракетные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, а также по городам Тамра и Бат-Ям. В ответ Израиль заявил о нанесении массированных атак на объекты, предположительно связанные с иранской ядерной программой. Однако взрывы произошли и в жилых районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока не известно о точном числе пострадавших в Иране, однако за последние двое суток, по разным данным, в результате атак погибли около 100 человек, более 300 получили ранения. Сильнее всего пострадал северо-запад страны. В республике введено чрезвычайное положение, воздушное пространство по-прежнему закрыто. В Израиле подтверждена гибель как минимум 8 человек, среди них – 10-летний ребенок. Около 100 человек получили ранения в результате ударов по центральному побережью, в том числе в районе Тель-Авива. Сообщается о разрушении жилых многоэтажек в Западной Галилее и Хайфе.

Напомним, 13 июня Израиль начал крупнейшую военную операцию против Ирана, вызвав ответный удар. Эксперты предупреждают: напряженность в регионе нарастает и ситуация может перерасти в полномасштабную войну.