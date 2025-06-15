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Вьетнам официально присоединился к БРИКС в качестве страны-партнёра

15 июня 2025 10:36
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Вьетнам официально стал партнером БРИКС. Инициатором присоединения выступила председательствующая в организации Бразилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вьетнам официально присоединился к БРИКС в качестве страны-партнёра-2

Ханой заявил о намерении активно участвовать в продвижении интересов развивающихся стран и укреплении международной солидарности. Это решение ко всему отражает и внешнеполитический курс Вьетнама, основанный на независимости и многостороннем взаимодействии. Беларусь, напомним, также входит в число партнеров БРИКС.

# Беларусь-Вьетнам

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