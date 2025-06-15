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В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»

15 июня 2025 10:42
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Отличный повод провести выходные вкусно и интересно! Центральный ботанический сад вновь стал площадкой для гастрономического праздника – здесь проходит 27-ой фестиваль «Vulitsa Ezha», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»-2

Живописные аллеи наполнились ароматами блюд от лучших ресторанов страны. Свою продукцию представляют порядка 40 точек общественного питания. А еще насыщенная развлекательная программа: кино под открытым небом, мастер-классы, детские занятия, музыкальные и театральные выступления, интерактивы и лекции на свежем воздухе. 

В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»-4

Все очень вкусно. Можно посмотреть мультфильмы, фильмы, можно поучаствовать в квестах. Мы были уже тут пять раз, приходили с мамами, с подругами, с друзьями. 

В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»-6

Пришли сюда с семьей, с детьми, покушали колбаски, сладости, поучаствовали в детских конкурсах, пообщались с друзьями. Проводим хорошо время. 

В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль «Vulitsa Ezha»-8

Анна Бухта, организатор фестиваля:
Каждый пикник мы обновляемся, то есть в этом и фишка. Никогда мы не повторяем одни и те же локации. Да, есть какие-то традиционные локации пикника, например, главная сцена, наши маркеты дизайнерские, ремесленные, наш фудкорт, естественно, но и он тоже обновляется ежегодно. 

Фестиваль «Vulitsa Ezha» снова соберет гостей 19 и 20 июля. Организаторы обещают еще больше еды, музыки и активностей! 

# Фестиваль # Еда # Развлечения

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