19 человек погибли из-за сильнейших наводнений, которые обрушились на столицу Конго

По меньшей мере 19 человек стали жертвами мощнейших наводнений, обрушившихся на столицу Республики Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди привели к масштабным подтоплениям и оползням, нанеся городу серьезный ущерб. На юге Киншасы обрушилась стена, повреждены мост и полицейский лагерь. На западе города из-за последствий стихии перекрыто движение по двум крупным проспектам. Между тем, на фоне ухудшения погодных условий трагические новости поступают и из Южной Африки – в результате экстремального похолодания, сопровождавшегося ливнями и снегопадами, погибли 86 человек. Наводнения затопили тысячи домов, школ и медицинских учреждений.