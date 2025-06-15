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19 человек погибли из-за сильнейших наводнений, которые обрушились на столицу Конго

15 июня 2025 07:45
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По меньшей мере 19 человек стали жертвами мощнейших наводнений, обрушившихся на столицу Республики Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

19 человек погибли из-за сильнейших наводнений, которые обрушились на столицу Конго-2

Проливные дожди привели к масштабным подтоплениям и оползням, нанеся городу серьезный ущерб. На юге Киншасы обрушилась стена, повреждены мост и полицейский лагерь. На западе города из-за последствий стихии перекрыто движение по двум крупным проспектам. Между тем, на фоне ухудшения погодных условий трагические новости поступают и из Южной Африки – в результате экстремального похолодания, сопровождавшегося ливнями и снегопадами, погибли 86 человек. Наводнения затопили тысячи домов, школ и медицинских учреждений.

# Наводнение

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