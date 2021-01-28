Как в Беларуси пересмотрят тактику противодействия внутренним и внешним угрозам? Разбирался Евгений Пустовой

Новости Беларуси. О политической амнистии, либерализации правовых норм, наказании за участие в протестных акциях – ремарка: западный опыт учтут – и громких фактах по дестабилизации обстановки в стране, которые скоро обнародует КГБ. Эти темы 28 января детально разбирали у Президента на совещании по совершенствованию законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно должно не только реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом в ходе совещания заявил глава государства. И связано это прежде всего с событиями, которые произошли в Беларуси в 2020 году – раскачивание ситуации внутри страны, призывы к забастовкам, уличные шествия. Потому настало время в спокойной обстановке пересмотреть тактику противодействия различным угрозам с учетом сделанных выводов. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Так по мнению вашингтонского истеблешмента выглядят внутренние террористы.

Евгений Пустовой:

А так – мирные протестующие. Схема демократического раздела проста. Те, кто выступает против самых одиозных норм в США или Европе – преступники, те, кто шатает государства восточнее Западного Буга – автоматически причисляются в лик святых религии демократии. Великие геополитические инквизиторы даже не скрывают: они и только они – поборники прав трансгендеров и различных меньшинств – будут определять степень демократичности в мире. «По 200 миллионов долларов ежегодно». Политолог Александр Ивановский о рекомендациях для Байдена по Беларуси Пока над Беларусью ядерный «зонтик», а в стране боеспособная армия, импортировать демократию по-западному будут через экстремистские Telegram-каналы, призывы к уличным беспорядкам и тротиловую «гуманитарку» из заграницы.

Евгений Пустовой:

Как этому противостоять? Законодательно. 28 января во Дворце Независимости собрался генералитет, который отвечает за развитие правового поля страны. Задача – усовершенствовать законодательство. На атаки против государства необходимо дать правовой ответ. Предложения белорусов уже включены в различные законодательные акты. Теперь нужна ревизия действующих норм, а порой и унификация с европейским законодательством. Александр Лукашенко: законодательство должно не только реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы Безопасность государства не терпит пробелов в законах. Координация законотворчества возложена на Совбез, надзор – за Генеральной прокуратурой, правоприменительная практика – задача Верховного суда. Упредить легче, чем потом противостоять. Там, где спонсируемые мятежи дали результат, череда потрясений. Механизм цветных революций впервые дал сбой именно в Беларуси, а такое не прощают. Они проиграли, но не отступили от идеи разрушить Россию. Не удалось вломиться через белорусский балкон, зашли с тыла.

Евгений Пустовой:

Уже очевидно – технологии одинаковые. То есть заказчики хаоса настолько нахальны, что даже не скрывают свои методы. Политтехнологии завладели умами адептов соцсетей, не стесняются героизировать неоднозначных персонажей. Политизируют даже экономические преступления. На сегодняшнем совещании Президент высказался о возможной амнистии фигурантов громкого экономического дела. Александр Лукашенко: завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем УК После атаки на башни-близнецы в США приняли так называемый патриотический акт. То есть спецслужбы получили полный контроль за титульной демократией.

Евгений Пустовой:

В Беларуси думают лишь как законодательно обезопасить государство и народ. Обезопасить от железнодорожного террора, от перекрытия дорог, от разрушения коммунальной сферы, демонизации силовиков. Невероятный поток грязи и угроз продолжает литься на госслужащих, силовиков и журналистов. А ведь эти больные мечты они готовы реализовать – только волю дай. Александр Лукашенко: я буду защищать страну, чего бы мне это ни стоило. Надо – на танке, БМП, с автоматом в руках Мирный путь – это путь общенационального диалога. Белорусский вариант народовластия – Всебелорусское собрание. Противники такого подхода альтернативу предложить не могут, только критикуют. Александр Лукашенко – оппозиции: вы его не признаете, кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание?