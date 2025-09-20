Азарёнок: государство – это тоже религия, как и природа, как и культура, как традиционная конфессия

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент отправился в жировичскую обитель, место силы, святая земля Беларуси. Там покоится митрополит Филарет, там ежедневно, ежечасно и ежеминутно льется молитва за Отечество, за властей и воинство, там звучит слово о благодати, там делается дело любви. О религиозном мире говорил Александр Лукашенко. У нас поизносили и потрепали дурацкое слово «толерантность». Забудьте его. Это вредоносное слово. Это медицинский термин, означающий несопротивляемость организма любому воздействию или полное отсутствие иммунитета. Он предполагает поощрение греха, гадости и уравнивает зло с добром. А нам свойственно другое явление – терпимость, всечеловечность, понимание и принятие каждого истинного порыва, каждой возвышенной молитвы. Кажется, что говорю банальности, вроде как любить лучше, чем враждовать, и вроде как это все само собой разумеется. Но посмотрите на последние десятилетия. Из-за чего разгораются войны? Из-за чего начинаются конфликты? Четыре главных фактора: язык, вера, национальный вопрос и территория.

Григорий Азаренок:

В Украине вся нынешняя трагедия началась с притеснения языка. Стали вытравливать, выдавливать, душить и запрещать родной для миллионов украинцев русский язык. Чечня – национальный вопрос. Каким надо было быть идиотом, чтобы попытаться решить проблему через унижения двумя полками ВДВ, вот и получили потом теракты, убийства и кровь. И только с приходом к власти Владимира Путина поступили по-другому, оперлись на местные кадры, на суфиев, на Кадырова – и воцарился мир. И то, что у нас в Беларуси сейчас нет этой вражды, этой ненависти, этой злобы, это не какое-то там эфемерное народное состояние – это заслуга исключительно Президента. Его мудрого, тонкого государственного подхода, его уважения к вере и верующим, его тонкого понимания национального вопроса. Поверьте, любой прохиндей у власти, вооруженный современными технологиями, за три-четыре года сможет довести у нас народ до состояния гражданской войны. Опять поднять вечные темы, москалей, опять запрещать русский язык. Придумать фейковую незалежную церковь, подогреть ненависть – и все запылает, все умоется кровью.

Григорий Азаренок:

Еще один пример – Югославия. При Тито там был мир. Они считались самой развитой страной соцлагеря. Люди постарше помнят югославские ботинки и косметику, за которой охотились наши дамы. Для выезда туда согласования проходили как для путешествия в капиталистические миры. И вот всего несколько лет работы политтехнологов, подлых колдунов и лицедеев – и уже сербы, хорваты и босняки режут друг друга, как в средневековье. Вот уже целое поселение, целые территории начинают истреблять самыми жестокими пытками. Никогда не трогайте национальный вопрос. Никогда его не бередите. Никогда не поднимайте на щит исторические обиды. Никогда не разжигайте это пламя. А еще Батька сказал очень важную вещь о том, что к вере приходят через труд. Это сейчас у нас завелись так называемые захожане, которые в церковь как в супермаркет приходят. Вот вам за два рубля я ставлю свечку, а выдай мне, Бог, сейчас, пожалуйста, мужика хорошего, тачку и новый ремонт. Не бывает так!