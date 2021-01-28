«Конечно, перед нами ставятся всё новые и новые задачи». Что будут обсуждать участники ВНС от Гомельской области?

Новости Беларуси. Регионы как основной источник экономического роста. 28 января участники Всебелорусского народного собрания от Гомельской области обсудили актуальные направления развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставку делают на промышленность: металлургия, нефтехимия, деревообработка, не забыли и о перспективных направлениях в аграрном комплексе и потенциале свободных экономических зон. Но главное – понимание того, что успехи экономики – это прежде всего залог процветания граждан. Подробнее рассказал Александр Добриян.

Надо ли говорить, какой груз ответственности возложен на этих людей. От имени тысяч определить единое будущее для всей страны. Электромонтер крупнейшего в стране стеклозавода Владимир Гутник не скрывает волнения – среди делегатов впервые в жизни. Говорит, после модернизации его предприятие изменилось до неузнаваемости: есть и стабильная работа, и хорошая зарплата. Но есть и вопросы, которые хотелось бы решить. Для всех.

Владимир Гутник, делегат ВНС:

У нас есть загруженность, есть работа, есть план на год вперед. Я уверен, что я получу свою зарплату. Хотелось бы, чтобы увеличили срок молодой семьи. Потому что все люди кидаются в учебу, в образование, а семью строят после 30 лет, и уже теряется статус молодой семьи. Хотелось бы, чтобы до 35 лет повысили этот порог.

О необходимости конструктивных перемен говорит и Ирина Довгало, депутат белорусского парламента. Она принимала участие в подготовке к Всебелорусским народным собраниям с самого первого.

Ирина Довгало, делегат ВНС:

Сейчас гомельские делегаты Всебелорусского собрания приняли резолюцию, которая направлена в первую очередь на развитие нашей страны. Но для того, чтобы развиваться, нужно иметь мир и согласие в обществе. Чтобы и среди людей, и в семьях, и в коллективах, и в самой стране было понимание, что только при мирном небе, при стабильном развитии можно получить реальный результат.

В основе программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку сильные регионы. К этому в Гомельской области готовы: готовы работать на результат, особенно в реальном секторе экономики.

Александр Добриян, корреспондент:

Гомельская область сегодня один из самых развитых в промышленном плане регионов страны. Здесь работает каждое пятое белорусское предприятие. Вместе они обеспечивают более 10 % ВВП Беларуси. И останавливаться на достигнутом никто не собирается. Именно поэтому особое внимание развитию промышленного комплекса.

Развитие получат традиционные для региона металлургия и нефтехимия. Углубленная деревопереработка на базе производств картона и целлюлозы должна создать абсолютно новые технологические цепочки. Аграриям предстоит найти выгоду в теплеющем климате: развивать бахчеводство и выращивание теплолюбивых культур, тех же перцев и баклажанов. В регионе планируют создать кластер в машиностроении и на полную использовать потенциал свободной экономической зоны.

Антонина Ежова, глава администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», делегат ВНС:

Мы созданы в 1998 году сроком на 50 лет. Конечно, перед нами ставятся все новые и новые задачи. И освоение новых территорий, и привлечение инвестиций, и создание новых высококвалифицированных рабочих мест. В 2021 году мы будем сдавать в эксплуатацию технопарк. Там уже зарегистрированы шесть резидентов. Есть потребность в развитии IT-технологий и в развитии высокотехнологичных производств. Это нам поможет делать новые шаги. Новый импульс получат районы, ранее имевшие невысокий промышленный потенциал. Ставку здесь планируют делать на использование местных ресурсов.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

На ближайшее пятилетие одно из ключевых направлений, которые мы будем развивать, – это развитие регионов. Здесь формируется практически вся экономика, здесь формируются рабочие места. И от того, какие условия мы создадим в регионах, будет зависеть наше будущее. Поэтому акцент в программе на развитие регионов. Проезжая каждый из регионов, мы обращаем внимание на потенциал и компетенции, те конкурентные преимущества, которые есть у каждой из территорий.