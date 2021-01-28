Александр Лукашенко: законодательство должно не только реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы

Новости Беларуси. Законодательство должно не только реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования законодательства. Такая необходимость вызвана событиями, которые произошли в нашей стране во второй половине 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о раскачивании ситуации внутри Беларуси, призывы к забастовкам, уличные шествия, диверсии на железной дороге, хакерские атаки. Все это активно подпитывали и идейно, и финансово деструктивные силы из-за рубежа. Президент отметил: несмотря на то, что внешние яркие проявления протестной активности удалось пресечь, поводов для того, чтобы выдохнуть и расслабиться, у тех, кто защищает интересы государства, нет. Ведь нам анонсируют «жаркую» весну. Проблемы начинаются и у соседей, в России. Потому сейчас самое время в более-менее спокойной обстановке пересмотреть тактику превентивного противодействия различным угрозам с учетом сделанных выводов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошедший год для всех нас стал по многим аспектам поучительным, скажем мягко. Шествия «протестунов», призывы к забастовкам на предприятиях, диверсии на железной дороге, угрозы, насилие в отношении представителей власти, хакерские атаки на государственные информационные ресурсы. Вся эта подрывная деятельность направлялась и финансировалась из-за рубежа. Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов. За последние годы мы многое сделали в направлении либерализации так называемых правовых норм. Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное. Упреждать. По предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы, а также в поправки к уголовному законодательству. Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии и в соседней России?