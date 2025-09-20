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Белорус Кирилл Маскевич завоевал бронзовую награду чемпионата мира по борьбе

20 сентября 2025 17:37
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Кирилл Маскевич завоевал бронзовую награду чемпионата мира по борьбе, который проходит в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, на старте турнира победил призеров континентальных стартов из Финляндии и Украины, в четвертьфинале он прошел чемпиона мира 2023 года – кубинца Габриэля Росильо. Однако в 1/2 уступил действующему олимпийскому чемпиону и первому номеру мирового рейтинга Мохаммадхади Сарави из Ирана. В поединке за бронзу земляк встречался с грузином Георгием Мелией и праздновал победу, став тем самым обладателем бронзы планетарного форума.

# Борьба

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