Александр Лукашенко о событиях в России: после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть вдолгую, это не пацаны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно в прошлом году, еще в первой половине прошлого года, уловили направление действий из-за рубежа против нас. Вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов. Глубинная причина состоит в том, что спокойно Беларуси и России жить не дадут. Россия, неподвластная, как модно говорить в народе, «вашингтонскому обкому» и другим «евросоюзам» – такая Россия в мире никому не нужна.

Отличие между белорусскими событиями и российскими – вот увидите, их может быть несколько – но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска.

Все делают, как у нас, за исключением (того, что – прим. ред.) игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция – получится, не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть вдолгую, это не пацаны.