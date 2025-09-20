Пустовой: оппозиция не была проблемой – это пятая колонна, которую белорусы никогда не поддерживали

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Время лжи? Время битвы с ложью. Я сейчас не столько об информационных категориях. О том, что вокруг. Электронные деньги взамен обеспеченных товаром. Вместо реальной жизни – ее восприятие через призму мессенджеров. Сейчас мы даже в рестораны сходить или на отдых съездить не можем, чтобы не пополнить коллекцию в «инстаграме». Для фотосессий специально натягивают улыбку и даже арендуют букеты цветов. И это в общественных отношениях, а что говорить об отношениях между государствами? О геополитике. И в этом мире лжи Беларусь должна остаться не испачканной. Как? Очень сложно. О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Мир меняется. Всегда. Сейчас очень очевидно и болезненно. Между странами конфликты были всегда. Они их решали с помощью войн или дипломатии. Сейчас передел общего планетарного богатства ведется не между странами, а между с одной стороны странами, а с другой – мировым капиталом. Поэтому такая непонятная политика, поэтому такое непонятное состояние – ни войны, ни мира. У мирового капитала нет армий и ядерного оружия. Но у них есть технологии, чтобы координировать всех. И знания, как манипулировать нашими чувствами, как поднимать со дна человеческой дикости зависть, гнев, тщеславие, чтобы мы бунтовали против своих же стран, а они получали дивиденды.

Евгений Пустовой:

Идет борьба не просто с государственным устройством, политической системой, или определенным политических лидером. Со всеми и со всем, что мешает уничтожить «государство» как явление и форму взаимодействия между людьми, которые объединены одной историей, культурой, ценностями, идеями, задачами и границами А для этого же надо разрушить семью. Как носителя связи и между людьми, и между поколениями. Вот почему так важно сохранить понимание и преемственность между поколениями. Лукашенко в Жировичах: «Без нас новое поколение это не сделает!» Подробнее. Тема отцы и дети сейчас не социальная, как было всегда. Это было и при Толстом, и при Высоцком. Отцы носили галифе, дети – клеш. Сейчас тему отцов и детей превращают в технологию разделения. В то, чтобы создать непреодолимую пропасть. Вот и все. Тогда всеми сможет управлять закрытая планетарная группа. Может быть, даже с помощью чуждого искусственного интеллекта и точно общих навязанных культурных стереотипов. Семья и государство – это еще и строгая упорядоченна система. А тренды на размытие государственной, национальной и даже половой идентичности ведут к полному хаосу. Это и есть идея инфернальной глобализации. И очень сложно, что называется, нанести удар по центру принятия решений. Потому что он экстратерриториальный. Но пока мы живем еще в мире государств, поэтому на этом фоне бесформенных врагов традиционного мира проходят стандартные процессы. Амбициозные или страны, полностью зависящие от чужих столиц, ведут свою недружелюбную политику. Поэтому Польша выделяет 5 % на милитаризацию, а вместе с Литвой и деньги на развитие противников современной белорусской модели развития.

Евгений Пустовой:

Они себя называют оппозицией, мы их – пятой колонной. Те, кто служат интересам стран с захватнической позицией против твоей Родины, не оппозиционеры – они коллаборанты. И Варшава, и Вильнюс поступают, как это всегда делали Брюссель и Вашингтон: проводников своих интересов сакрализируют как демократические силы. Зачастую используя, может быть, даже самых идейных борцов в своей игре. Но чаще всего встреча с кумирами и идеями, которые ты боготворил, лучше всего отрезвляет сознание и приходит разочарование. Поэтому туры в Польшу для амнистированных – лучший выход из сложившейся ситуации. С помощью технологий людей озлобили к действующим политическим институтам. А государство проявляет гуманизм, гарантируя им еще и безвиз в Европу. Ну, если честно, это же было их мечтой. Что называется, жить в Европе. «Мы знаем, чем дышит каждый». Лукашенко о помиловании осужденных. В принципе, западноориентированная часть белорусского общества – это главная проблема политического поля. Проблема не в людях, а в том что их заставили поверить в возможность жить лучше. Но это же академическая проблема старухи из произведений Пушкина: чем лучше живете, тем лучше хочется. А все упирается в то, что надо вкладываться каждому из нас. А не уповать лишь на присутствие в госпрограммах. Лукашенко: нужно помогать всем, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле.

Евгений Пустовой:

Причина богатства страны в том же историческом фундаменте, в сырьевых запасы страны, в выходе к морю, даже в наличии человеческого капитала. А нас грабили и убивали. В том числе польская политическая система. Причем любая реинкарнация их «Жечи Посполитой» – колониальные оковы на ногах белорусов и летопись угнетения на спинах узников концлагеря Береза-Картузская. А так называемая оппозиция, играющая на стороне Польши, никогда не была проблемой. Это была пятая колона, которую никогда глубинный белорусский народ не поддерживал. Ну, в качестве интереса разве. А чем дальше от Родины они, тем больше себя дискредитируют. Это хорошо понимает Статкевич, поэтому европейский рай променял на белорусскую тюрьму. А если честно: а что ему делать? Сложно осознавать трагедию всей жизни. Коль политическая борьба не дал результата. Личного. Но не в интересах белорусского народа. Ведь про автолавку для бабы Дуни думает Лукашенко. Понятно, что не только про автолавку. Вот и получается, что Статкевич стал заложником своего же поведения. Замарать себя что ли общением со случайными и не титульными? А так, учитывая возраст, можно еще поиграть на чувствах.