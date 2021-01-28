Александр Лукашенко: завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем УК

Новости Беларуси. Законодательство должно не только реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования законодательства. Такая необходимость вызвана событиями, которые произошли в нашей стране во второй половине 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о раскачивании ситуации внутри Беларуси, призывы к забастовкам, уличные шествия, диверсии на железной дороге, хакерские атаки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую.

Надо прекратить эту всякую болтовню. Даже, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос, который их волновал: «Когда нас отпустят?» Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить, когда. Жду-с. До сих пор жду-с. Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов (главарей) была – денег жалко.