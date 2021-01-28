Домашняя кухня, национальные рецепты, чернодымленная керамика. Чем ещё собираются привлекать туристов в Брестскую область

Новости Беларуси. Пилотный проект продуктово-ремесленного кластера запускают в Брестской области. Мастера и аутентичные кулинары почти со всего региона объединяются под одним брендом для активного продвижения своего продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выход на торговые площадки, онлайн-продажи и новый виток для агроэкотуризма в период пандемии. Продолжит Кристина Протосовицкая.

Василий Новик, владелец агроусадьбы:

Со стороны государства – оно разрешило себя показать, что ты умеешь. Я не вижу сегодня в области агротуризма никаких препон для своего развития. У нас прекрасная национальная кухня, и еще сохранились люди, у кого можно почерпнуть эти рецепты. И преподнести нашим туристам, нашим гостям, какие мы, белорусы, есть на самом деле.

Усадьбе Василия Новика в Кобринском районе уже 10 лет. Сперва фундаментом для семейного дела стало фермерство, а позже и туризм.

Елена Новик, владелица агроусадьбы:

У нас всегда свой сыр, свое масло, свое молоко. И всегда все свеженькое. Все те же рулетики мы запекаем, и кто хочет купить поесть, может приехать в любой день. Мы можем всегда предложить продукцию.

– Попробовать Беларусь на вкус?

– Да. На домашнюю кухню они едут.

Здесь научились покорять сердца гостей через вкус. Вскоре семья Новик предложит туристам и эксклюзив – молоко верблюдов.

Как пережить пандемию, время туристического застоя, и остаться на плаву, за одним столом обсуждают фермеры, ремесленники и владельцы агроусадеб почти со всего региона. Когда иностранный гость не едет, выход – объединятся и продавать онлайн. Локальное вместо фабричного, а супермаркеты взять в союзники. Стратегия нового ремесленно-продовольственного кластера – кооперация сил под одним брендом.

Валерия Клицунова, председатель правления белорусского ОО «Отдых в деревне»:

Эти истории плюс локальный продукт, который экологически чистый, содержит креативную составляющую, которая произведет впечатление. Это, я думаю, обеспечит нам конкурентное преимущество, а региону – новые рабочие места, доходы, сохранение наследия.

Виталий Романовский – один из редчайших белорусских мастеров старинной техники чернодымленной керамики. Говорит, кластер для него – шанс.

Виталий Романовский, ремесленник:

Без поддержки таких мероприятий простому ремесленнику, частнику очень тяжело. Надо, чтобы была помощь друг друга. И общение таких разного рода деятельностей – это только помогает развитию.

Своим опытом создания кластера для сохранения самобытности делится Март Рейман. Он преподает в Эстонии. Последние годы там активно развивается агроэкотуризм. Но есть нюанс: во многом национальные блюда остались историей, сейчас больших усилий стоит их возродить.

Март Рейман, предприниматель, преподаватель Таллинского университета (Эстония):

Не повторяйте эстонские ошибки, учитесь на наших ошибках. Мы очень много потеряли особенностей, традиционного. Потому что у нас есть требования Евросоюза, есть послушные чиновники, которые хотят исполнять это сильнее, чем требуется. Из-за этого мы много потеряли. Но другое дело, что, да, у европейского клиента больше требований к безопасности блюда.

Ирина Федчик, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома:

Такая форма содействия занятости как выдача субсидий для развития агроэкотуризма, ремесленной деятельности, предпринимательской инициативы находит реализацию. За 2020 год 208 безработных граждан нашей области получили субсидии для открытия собственного дела. И 51 из них проживает в сельском регионе.