Трамп пригрозил бойкотировать все телеканалы, которые критикуют политику Белого дома

Америка снова преподносит урок демократии всему миру. Дональд Трамп, человек, чей бренд всегда строился на скандале и громких фразах, вдруг решил раздать лицензии на сатиру. В этот раз глава Белого дома распорядился снять с эфира популярное американское ток-шоу Джимми Киммела. Известно, что ведущего отстранили от должности из-за шуток о гибели политического активиста Чарли Кирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что он был убит выстрелом в шею в прошлую пятницу. Белый дом тут же вознес погибшего почти до уровня мученика, ведь Кирк – один из тех, кто помог победить Трампу на выборах. Его смерть ошеломила США и обнажила глубокие разногласия в и без того поляризованном американском обществе. Сценаристы вечерних шоу и комики быстро слетелись на свежий инфоповод. Джимми Киммел стал первым, кто неоднозначно пошутил на тему убийства, а заодно и прошелся по чувствам Трампа. После такого выступления неудивительно, что зритель номер один выключил свет в студии вместе с ведущим.

Уже на следующий день президент США принялся угрожать изъятием лицензии на вещание и у других телеканалов, которые выступают против него. В связи с этим реакция на скандал достигла апогея. В Голливуде ходят протестными маршами коллеги Киммела, потому что понимают: завтра закроют и их.