Александр Лукашенко: я буду защищать страну, чего бы мне это ни стоило. Надо – на танке, БМП, с автоматом в руках

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это же «подлезли» многие, и особенно боевики – группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты и только факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, откуда шла взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их. Некоторые уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы (будем – прим. ред.) это продемонстрировать нашему обществу. Спасибо КГБ и милиции, во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей.

Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. Поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо – на танке, БМП, с автоматом в руках.