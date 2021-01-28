«По 200 миллионов долларов ежегодно». Политолог Александр Ивановский о рекомендациях для Байдена по Беларуси

Новости Беларуси. Схема демократического раздела проста. Те, кто выступает против самых одиозных норм в США или Европе – преступники, те, кто шатает государства восточнее Западного Буга – автоматически причисляются в лик святых религии демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ивановский, политолог:

Сегодня были опубликованы данные о докладе, который направлен Байдену с рекомендациями по Беларуси. И там устанавливается примерно даже сумма финансирования, которая была раньше – по 200 миллионов долларов ежегодно на поддержку сил, которые расшатывают Беларусь. Это, по существу, означает, что те структуры, которые были наработаны, сети, они сохранят свою финансовую подпитку. Или будут пытаться сохранить.