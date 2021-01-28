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«По 200 миллионов долларов ежегодно». Политолог Александр Ивановский о рекомендациях для Байдена по Беларуси

28 января 2021 20:02
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Новости Беларуси. Схема демократического раздела проста. Те, кто выступает против самых одиозных норм в США или Европе – преступники, те, кто шатает государства восточнее Западного Буга – автоматически причисляются в лик святых религии демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По 200 миллионов долларов ежегодно». Политолог Александр Ивановский о рекомендациях для Байдена по Беларуси-1

Александр Ивановский, политолог:
Сегодня были опубликованы данные о докладе, который направлен Байдену с рекомендациями по Беларуси. И там устанавливается примерно даже сумма финансирования, которая была раньше – по 200 миллионов долларов ежегодно на поддержку сил, которые расшатывают Беларусь. Это, по существу, означает, что те структуры, которые были наработаны, сети, они сохранят свою финансовую подпитку. Или будут пытаться сохранить.

«По 200 миллионов долларов ежегодно». Политолог Александр Ивановский о рекомендациях для Байдена по Беларуси-4

Действия, которые предпринимает руководство нашей страны, в первую очередь связаны с общемировым трендом. Практически 2020 год, процедуры выборов, которые произошли, процессы, которые происходят, заставили по-новому взглянуть и на роль СМИ, и на роль поведения людей во время массовых мероприятий. Я бы сказал, что каждое государство на это реагирует.

# Международная политика # Александр Ивановский # Джо Байден # Фотофакт

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