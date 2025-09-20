Финал «Интервидения 2025» – узнали, какие сюрпризы ждут зрителей музыкального конкурса

От Кубы до Индии. Музыкальная география «Интервидения» охватит практически все континенты. Участие в финале конкурса принимает и наша Анастасия Кравченко. Ее «Мотылек» имеет все шансы высоко взлететь в рейтингах жюри и зрительских симпатий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот зрительского голосования не предусмотрено. Лауреатов нового шоу определит профессиональное международное жюри. Интерес к конкурсу велик. Освещают работу «Интервидения» 190 журналистов из 25 стран.

Алеся Иванова, корреспондент:

Менее часа остается до финала Международного музыкального конкурса «Интервидение 2025». Наша съемочная группа уже прибыла на «Live Арену» – именно здесь и состоится грандиозное шоу. Именно здесь состоится грандиозное шоу. В эти минуты внимание журналистов приковано к красной ковровой дорожке. Здесь настоящий россыпь звезд, российские и зарубежные. Артисты делятся своими ожиданиями от «Интервидения». Локация для проведения «Интервидения» выбрана неслучайно. Это одна из самых технологичных площадок Москвы. Вместимость многофункционального центра – 11 тысяч человек. Именно столько зрителей вживую сегодня увидят выступления конкурсантов. Финальное шоу будут снимать 36 камер с использованием технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. За постановку и техническую часть отвечает команда из 150 человек. Прямая трансляция будет доступна 4,5 миллиардов зрителей по всему миру.

За плечами артистов – не один час репетиций. Накануне в «Live Арене» прошел генеральный прогон, который первый раз собрал шоу целиком. В номерах особое внимание уделили сценографии, чтобы зрители, которые увидят финал конкурса, насладились настоящим шоу. Напомним, в «Интервидении» принимают участие представители 23 государств. Нашу страну на международном конкурсе представит молодая исполнительница Анастасия Кравченко. В финале она выступит под 21-м номером с песней «Мотылек», автором слов которой сама и является. Кстати, именно у нашей конкурсантки будет один самых сложных номеров с технической точки зрения.

Анастасия Кравченко, участница международного музыкального конкурса «Интервидение 2025» (Беларусь):

Мы репетировали, ребята просто прыгали. Визуально представляя, что тут нас поднимут, тут нас опустят, тут мы повзаимодействуем, тут мы опять куда-то улетим назад кувырком. Только непосредственно в Москве за неделю до главного шоу ребята попробовали эти резинки. Они репетировали, им было очень больно. Наверное, это было самое сложное. И, конечно, синхронно отработать. Кто станет лучшим, определит голосование международного профессионального жюри, в которое войдут представители всех стран-участниц. Голосование построено так, чтобы исключить возможность оценивания своей делегации.

Хорхе Игнасио Сорро Санчес, член жюри международного музыкального конкурса «Интервидение 2025» (Колумбия):

Я думаю, со мной согласятся и другие члены жюри, что мы будем оценивать общее впечатление, которое произведет каждый из номеров. Конечно, есть много отдельных факторов: музыкальность, зрелищность, подача, элементы, которые будут соответствовать каждой из культур. Но все же важно общее впечатление, чтобы все пазлы сложились в одну мозаику. Равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. Именно эти ценности и легли в основу «Интервидения». Отметим, что большинство конкурсантов исполнят композиции на национальных языках – в отличие от того же «Евровидения», где все поют на английском. В этом конкурсе главное не модные хиты, а глубина и искренность, с которой участники передают культурный код своей страны.