20 сентября состоялось 4 матча в чемпионате Беларуси по хоккею – результаты

На ледовых аренах нашей страны набирает обороты новый сезон белорусской хоккейной экстралиги. В субботу состоялось четыре противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Лида» в Барановичах взяла верх над местным «Авиатором» и продлила победную серию до шести матчей. «Рыцари» по разу огорчили своих визави в каждом из игровых отрезков. Точные броски в активе Максима Чубукова, Владимира Ершова и Ивана Шумского. Лишь на излете основного времени Илья Казьянин отыграл одну шайбу, но на итоговый результат это не повлияло. Виктория осталась за командой из Гродненщины – 3:1, которая снова обновила клубный рекорд по числу побед со старта чемпионата.

Денис Ламеко, главный тренер ХК «Лида»:

Хотел бы сказать спасибо болельщикам, которые сегодня приехали. Мы их постарались отблагодарить, так сказать, с хорошим хоккеем в нашем исполнении. Команде спасибо за то, что выполняли все, что от них требовалось. Несмотря ни на что, как сказать, сыграли неплохо. Первые два периода, я считаю, мы владели инициативой. Это и по броскам было, и по моментам. Да, конечно, минус по сегодняшней игре – это, конечно, реализация наша. Надеемся, перенесется на следующий матч.

Свою победную серию продлил и жлобинский «Металлург». «Волки» на выезде обыграли новополоцкий «Химик». Гости владели инициативой и четыре раза поразили ворота своих соперников – дубль оформил Виктор Бовбель, еще по разу отличились Владимир Кораблев и Михаил Стефанович. Хозяева смогли ответить только раз. 4:1 – в пользу подопечных Дмитрия Саяпина, эта виктория стала для дружины третьей кряду.