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Александр Лукашенко об Алексее Навальном: если кто-то решил бороться против сильных мира сего, надо быть самому кристально чистым

28 января 2021 18:15
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«Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией». Такое мнение Александр Лукашенко высказал о последних событиях в России и Алексее Навальном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко об Алексее Навальном: если кто-то решил бороться против сильных мира сего, надо быть самому кристально чистым-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России блицкриг осуществить невозможно. Будут качать, и это – вдолгую. Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна – это только начало. Если кто-то решил бороться, особенно против сильных мира сего, против власти, против президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться.

Ну, что это такое? Уголовное дело возбудили несколько лет назад (может, 10, может, 12 лет назад), тот же Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией!

Александр Лукашенко об Алексее Навальном: если кто-то решил бороться против сильных мира сего, надо быть самому кристально чистым-4

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алексей Навальный # Фотофакт

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