«В этой большой картине Навальный – всего лишь часть». Михеев о «стратегии по сдерживанию России»

В Москву вернулся «берлинский пациент», неспортивное поведение у европейских функционеров и по отношению к Минску. Мнением о событиях в России и мире в рубрике «Политика без галстуков и купюр» поделился российский политолог Сергей Михеев.

Сергей Михеев, политолог:

На самом деле, стратегия по сдерживанию России является официально признанным документом. Мы довольно много говорим: вот, смотрите, Трамп, Обама, Байден и прочее. Да, у них там есть элементы внутриполитической борьбы и кризиса, но есть и стратегическая линия, которая практически не меняется. В отношении России и ее партнеров, а также Китая, некоторых других стран американская линия совершенно однозначна. Они прямо пишут (это уже не секрет никакой) – сдерживание России. Что значит сдерживание? Это значит сдерживание развития, сдерживание любых внешних инициатив, сдерживание на всех возможных направлениях.

В этом смысле стратегия в отношении Беларуси, мне кажется, от того, что есть в отношении России, практически не отличается. По большому счету кампания давления, санкций, попытка указывать, что надо делать, что не надо делать, началась уже много-много лет назад. И в этом смысле ничего не изменяется. Они получают новые средства воздействия, они их используют, они продолжают нагнетать напряженность, продолжают давить.

Мы все помним, как Байдена и его сына в Украине уличили фактически в международной коррупции. Я думаю, что Байден не забыл ничего. Люди эти мстительные, он может забыть, как его зовут, но вот отомстить он не забудет. Они будут мстить и, несомненно, будут стараться создавать напряженность и в России, и в Беларуси, и вокруг украинских событий.

Все эти события встроены в большую картину. В этой большой картине Навальный – это всего лишь часть

Все эти события встроены в большую картину. В этой большой картине Навальный – это всего лишь часть. И мы сейчас видим прекрасно, что он является частью плана, хорошо проработанного, профессионально обеспеченного, который должен создать ситуацию проблем внутри России. А потом давление на внешнем контуре. Должны эти вещи друг друга поддерживать.

Что касается Беларуси, та же самая ситуация. Вот не получилось у них то, что они хотели летом и осенью – хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Давайте создадим ситуацию изоляции, давайте создадим ситуацию внутренней фрустрации, недовольства населения. Например то, что сейчас произошло с чемпионатом мира по хоккею, который у Беларуси фактически украли, – это примерно то же самое, что санкции в отношении российских спортсменов в связи с допингом или псевдодопингом. Надо поселить негативную эмоцию у людей, надо влезть в их жизнь даже в неполитической сфере, как будто это политика. Давайте людям испортим настроение и в сфере, которая к политике не имеет отношения.