Александр Лукашенко: вышел незаконно на акции – мы тебя предупредим, оштрафуем, второй раз выйдешь – сядешь

Новости Беларуси. Об открытости власти 28 января говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего Президента и власти. И в упрек мне ставят, первое: «Передайте Президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть Президентом». Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем. Власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание.