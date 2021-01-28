Александр Лукашенко: вышел незаконно на акции – мы тебя предупредим, оштрафуем, второй раз выйдешь – сядешь

Новости Беларуси. Об открытости власти 28 января говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об открытости власти 28 января говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего Президента и власти. И в упрек мне ставят, первое: «Передайте Президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть Президентом». Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем. Власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание.
Есть их 500-600 тысяч. Они и раньше примерно столько не голосовали за действующего Президента. Точно так произошло в последние выборы. Проиграли, проиграли – молчали. Но надо же понимать, что около 6 миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего Президента. Это тоже надо понимать. С теми, кто заблудился, мы будем работать, и я в том числе более активно начну работать. Хотя я не прекращал эту работу. Я вел диалог со всеми, кто этого хотел.
Но защищать будем по закону свою страну. Потому что мы если потеряем, как я говорил, уже обратно к этому не вернемся. Все, на этом будет поставлена жирная точка: и с нацией, и с нами, и с нашими детьми, внуками и так далее. И мы это сегодня должны прописать в нормативно-правовых актах и довести до людей. Чтобы люди понимали: заблокировал движение на дороге – в основном это в Минске – вот такое нарушение. Вышел незаконно на акции и начинаешь тут нарушать общественный порядок – мы тебя предупредим, оштрафуем. Второй раз выйдешь – сядешь.
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