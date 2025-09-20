Источник энергии и витаминов для бурёнок – в Беларуси продолжается уборка кукурузы на силос
В Беларуси ответственная пора заготовки кормов. На полях страны идет уборка кукурузы на силос – главного ингредиента в меню сельскохозяйственных животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейший источник энергии, а качество будущих кормов – прямая гарантия высокой продуктивности молочного и мясного стада в 2026 году. Именно поэтому процессу заготовки силоса аграрии уделяют максимальное внимание.
Подробности у Анны Корольчук
Рядом с деревней Заречье не стихает гул моторов – с рассвета в поле собирают кукурузу на силос. Для Евгения Целуйко это четвертый сезон зеленой жатвы. Успел проявить себя как ответственный специалист, поэтому механизатору доверили новый комбайн – для лучших результатов.
Евгений Целуйко, механизатор сельхозпредприятия «Пераможник»:
Спасибо директору, что доверил мне такую новую технику. 3 июля я его пригнал из Гомеля, и пока меня все вполне устраивает. Техника хорошая, замечательная.
В хозяйстве «Пераможник» под кукурузу, которая пойдет на корм животным, отвели более двух тысяч гектаров. Урожайность на порядок выше прошлогодней. Зимой источник энергии и витаминов будет у всех животных. В хозяйстве почти 6,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Чтобы кукуруза сохранила все полезные свойства, важно в первую очередь соблюдать оптимальные сроки уборки.
Игорь Щученко, исполняющий обязанности главного агронома сельхозпредприятия «Пераможник»:
Влаги достаточно было, чтобы кукуруза нормально себя проявила. По урожайности у нас в этом году хорошо. И зерновые у нас хорошо показали, и кукуруза у нас получилась в этом году тоже хорошо.
Подробности в видео.