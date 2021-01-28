Александр Лукашенко – оппозиции: вы его не признаете, кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание?

Новости Беларуси. Мирный путь – это путь общенационального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мирный путь – это путь общенационального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Слушайте, это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. Оно шестое, и всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание…
Кто? Беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то плявузгать, как я говорю по-белорусски. Чего вы плявузгаете? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее – «Альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание – так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу – проводите в этом «замежжы» этот «сход».
Делегаты избраны, но, если кто-то из политических партий, даже оппозиционных – тот, кто хочет разговаривать во имя страны, – мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию.
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