Александр Лукашенко – оппозиции: вы его не признаете, кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание?

Новости Беларуси. Мирный путь – это путь общенационального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Слушайте, это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. Оно шестое, и всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание…