Как суверенитет Беларуси связан с Октябрьской революцией? В смыслах праздника разбирались эксперты

Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались специалисты из разных сфер. Лакиза: и партии, и беспартийные будут отмечать 7 ноября – важная основа консолидации Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ:

С Октябрем, с Октябрьской революцией связано то, что она породила для народа, общества социальные гарантии, которые в нашем государстве под руководством главы государства ежегодно развиваются. В первую очередь сейчас обсуждается бюджет на 2024 год. Какие приоритетные направления? То, что интересует людей. Пускай кто-то не интересуется и не чтит Октябрьскую революцию, но когда касается лично, социальных каких-то гарантий, тут же всплывают Октябрьская революция, Коммунистическая партия…

Алена Сырова, СТВ:

Насколько корректно наполнять старые праздники новыми смыслами? Алексей Товстыка, учитель истории и обществоведения школы № 225 Минска, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Во-первых, любой праздник – это традиция. И мне кажется, переполнять – это не совсем корректно. Мы должны понимать четко, какие события происходили в то время, а это очень давние события. Мы должны понимать исторические обстоятельства. И уже с этим понимаем в дальнейшем даже воспитывать молодежь и праздновать эти праздники. Если говорить об отношении молодежи, оно неоднозначное. Конечно, есть часть молодежи, которая выйдет и возложит цветы памятнику Ленина. Есть те, кто позвонит бабушкам, дедушкам, поговорят об их прошлом. Но в чем причина такого расслоения мнений молодежи? Это все же воспитание, но не школьное или студенческое, а семейное. Если в молодости бабушкам или дедушкам хорошо жилось в Советском Союзе, то они эту гордость, радость за свою жизнь и Отечество транслируют молодому поколению. Лазуткин: версия российской либеральной истории кочует на экспорт в Беларусь Андрей Лазуткин, политолог:

Мы живем с Россией в одном культурном поле (нравится это кому-то или не нравится, но это так). Вот наш объем, белорусский, небольшой объективно. Вот больший объем российский. И все тенденции, которые есть там, хорошие и плохие, перетекают сюда. В нашей молодежи есть политизированная группа, 20-25 %. Вот она очень интересуется политикой – любой – и смотрит российские ресурсы. Что она там увидит? Ну, как повезет. Кто-то Собчак смотрит, кто-то – Пучкова, более левого блогера. Можно на любой вкус что-то найти. А споры, которые мы сегодня пересказываем – это споры, которые идут в Российской Федерации. Когда они определятся сами со своей историей, тогда и мы сможем под их версию подогнать какую-то общую картину. Пока этого нет там, пока идет СВО и все это кровью пишется, сложно спорить о том, что было хорошего, а что – плохого.

О 1990-х годах: мы же жили в этом культурном поле тогда. И все, что направлено было против России, российской истории, типа «вы должны ненавидеть сами себя, своих предков, солдат, которые воевали – это все были преступники, Сталин был преступник, война была преступным путем выиграна». И окраинным нашим республикам объясняли, что у них тысячелетняя история, вы такие древние и молодцы, а русские очень плохие (объясняли самим русским), вы должны от всех отмежеваться, отовсюду уйти, сидеть, каяться и платить деньги Западу в качестве репараций. Эта версия российской истории либеральной сегодня кочует обратно к нам, уже на экспорт, и получается, мы должны белорусскими силами ее опровергать. Ну, мы стараемся, конечно, это делать, где можно… Алена Сырова:

Получается, вообще не стоит об этом говорить? Андрей Лазуткин:

Нашу работу никто за нас не сделает. Но это работа именно в Беларуси, повлиять на российское культурное поле очень сложно. У нас может быть одна версия, а у России будет другая, и в итоге получится даже конфронтация какая-то. Почему ошибки в истории – важная часть настоящего? Алена Сырова:

Годами внимание молодежи акцентировали деструктивные силы на ужасных, кровавых событиях, которые имели место быть. Но они это возводили в абсолют. Когда это из каждого утюга, конечно, тебе кажется, что только это и происходило. Алексей Товстыка:

Хороший пример Китая. Как они поступают со своей историей? Они принимают хорошие и плохие моменты, но что самое главное? Без ошибок бы не было того Китая, который есть сегодня. Почему у нас сегодня не может быть такое принятие истории? Сокол: наша задача – объяснить молодежи, что происходило в 2020-м