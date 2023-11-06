«Можна некаторыя моманты і не тлумачыць» – настаўнік распавёў, як сучасныя дзеці ставяцца да 7 лістапада
Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Калі вучням растлумачваць свята Кастрычніцкай рэвалюцыі, што гэта? Як патрэбна растлумачваць, каб яны зразумелі з першага разу?
Николай Курилович, учитель белорусского языка и литературы школы № 111 им. М. Каснерика Минска, победитель республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»:
Насамрэч, на сённяшнім этапе сучасным вучням ужо можна некаторыя моманты і не тлумачыць. У іх есць сваё разуменне, паняцце таго, што тую нашу гісторыю мы захоўваем, абараняем. Мір, спакой, добразычлівасць, стаўленне адзін да аднаго. І ведаеце, напрыклад, заўтра мы з вучнямі будзем з задавальненнем прымаць удзел у святочных мерапрыемствах.
Кирилл Казаков:
Вашы вучні ведаюць, хто такі Уладзімір Ленін?
Николай Курилович:
Канечне! І гэта дакладна. Я вам больш таго скажу, на сучасным этапе, напрыклад, на розных конкурсах, і рэспубліканскіх у тым ліку, нават і «Тэхнаінтэлект», і «100 ідэй для Беларусі», шмат праектаў вучняў са ўсёй краіны прадстаўляюць і на гістарычную тэматыку.
Кирилл Казаков:
Я раскажу пра студэнта, які зараз працуе ў агенцтве «Мінск-Навіны». У яго ў Telegram-канале нік – Ульянаў1870. Я калі гэта ўбачыў, пытаю, а чаму менавіта Ленін? Ён кажа: таму што гэта сапраўды чалавек, які ў гісторыю прыўнёс вельмі шмат.
Читайте также:
Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»
«Смотрите, есть другие белорусы». Зачем в 20 веке создавалась белорусская государственность?
Член Молодежного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября