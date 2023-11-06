«Можна некаторыя моманты і не тлумачыць» – настаўнік распавёў, як сучасныя дзеці ставяцца да 7 лістапада

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Николай Курилович, учитель белорусского языка и литературы школы № 111 им. М. Каснерика Минска, победитель республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»:

Насамрэч, на сённяшнім этапе сучасным вучням ужо можна некаторыя моманты і не тлумачыць. У іх есць сваё разуменне, паняцце таго, што тую нашу гісторыю мы захоўваем, абараняем. Мір, спакой, добразычлівасць, стаўленне адзін да аднаго. І ведаеце, напрыклад, заўтра мы з вучнямі будзем з задавальненнем прымаць удзел у святочных мерапрыемствах.

Кирилл Казаков:

Вашы вучні ведаюць, хто такі Уладзімір Ленін?